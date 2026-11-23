Автобус AUTOLUX. Фото: AUTOLUX/Facebook

Український перевізник AUTOLUX анонсував святковий розпродаж на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на квитки до міст Європи, де відкриваються різдвяні ярмарки. У пасажирів з'явилась можливість вигідно провести зимову відпустку.

Про це компанія AUTOLUX повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Зимова акція від AUTOLUX

AUTOLUX до зимових свят дарує -50% на поїздки до Європи. Вигідна пропозиція діятиме тільки до кінця осені — із 23 по 30 листопада. Вона поширюється на рейси із 1 по 14 грудня 2026 року. Акційні квитки доступні лише онлайн.

"Уявіть: засніжені європейські вулички, святкові вогники, аромат кориці та гарячого шоколаду, красиві площі й атмосфера, яку хочеться відчути особисто", — йдеться в повідомленні.

Доступні акційні напрямки та ціни на квитки:

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Рівне — Ополе від 1495 грн.;

Тернопіль — Берлін від 2080 грн.;

Умань — Дезден від 2517 грн.;

Хмельницький — Познань від 1820 грн.;

Харків — Прага від 2303 грн.;

Запоріжжя — Брно від 2860 грн.;

Київ — Щецин від 1750 грн.;

Житомир — Вроцлав від 1690 грн.;

Київ — Гданськ від 2015 грн.;

Полтава — Варшава від 1560 грн.

В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки. Також варто знати, що акція діє на поїздки туди/назад.

У AUTOLUX додали, що акційна пропозиція діє на більшість міжнародних рейсів, проте через сезонний попит та особливості напрямків знижка може бути недоступною на окремих маршрутах.

Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.

Також Новини.LIVE писали, як діяти, якщо загроза застала вас під час повітряної тривоги при перетині кордону. Працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці. При цьому залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.