Атака дронов на границе: алгоритм действий, которые помогут спасти жизнь

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница/Facebook

Россия стала чаще наносить удары по пунктам пропуска. Многие путешественники сейчас опасаются ехать, поскольку не понимают, как действовать в случае угрозы. Пограничники разъяснили порядок действий при эвакуации.

Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии Visit Ukraine, передает Новини.LIVE.

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Как избежать опасности при пересечении границы

Демченко заверил, что как только поступает сигнал об угрозе, пограничники приостанавливают все проверки и делают все необходимое для того, чтобы сохранить жизнь сотрудников.

По его словам, в настоящее время сотрудники ГПСУ будут стараться как можно быстрее вывести людей за пределы пункта пропуска и рассеять их, чтобы не было скопления в одном месте.

Пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что оставаться в машине или автобусе и ждать окончания тревоги — это крайне плохая и опасная идея.

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Пограничники посоветовали путешественникам при возникновении угрозы отходить на безопасное расстояние и, по возможности, отгонять от пункта пропуска транспортные средства.

Демченко рассказал, что в настоящее время совместно с международными партнерами ведется работа по обустройству надлежащих укрытий на пунктах пропуска. Пока они не готовы, лучше укрываться, используя рельеф местности или бетонные сооружения поблизости.

Если же опасность застала вас прямо на пункте пересечения границы, необходимо внимательно слушать указания пограничников.

Они будут координировать ваши действия и укажут путь к ближайшим безопасным местам, чтобы спасти жизнь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы призывают урегулировать цены на такси во время тревог. Автор петиции просит власти установить максимальный коэффициент к базовому тарифу, временно отменить комиссию платформ и усилить контроль за алгоритмами формирования стоимости поездок. Государственное регулирование должно действовать не только в Киеве, но и в других крупных городах Украины — Одессе, Днепре, Запорожье, Сумах и других.

Также Новини.LIVE сообщали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники займутся тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет организовано слаженное взаимодействие между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.