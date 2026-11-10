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Главная Транспорт Автолюкс объявил об открытии новой остановки в одном из городов Украины

Автолюкс объявил об открытии новой остановки в одном из городов Украины

Ua ru
10 ноября 2026 18:12
«Автолюкс» добавил остановку в Черкасской области: рейсы, расписание и билеты на автобусы "Автолюкс"/Facebook
Автобус "Автолюкс". Фото: "Автолюкс"/Facebook

Украинский перевозчик Автолюкс расширил маршрутную сеть автобусных рейсов. Перевозчик добавил остановку в городе Золотоноша Черкасской области. Путешественникам станет ещё удобнее путешествовать по разным уголкам Украины

Об этом компания Автолюкс сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Новая остановка Автолюкс в Черкасской области

Перевозчик сообщил, что с 11 ноября будет добавлена остановка в Золотоноше на двух рейсах между Киевом и Черкассами.

Автобус Киев — Черкассы отправляется ежедневно из Киева в 07:30. В Золотоношу рейс будет прибывать в 09:30 и 12:20. Из Черкасс в Киев автобус возвращается ежедневно в 11:30.

В Золотоноше пассажиры смогут сесть в автобус или завершить поездку.

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Автобусы перевозчика оснащены интернетом, удобными креслами и розетками.

Пассажиру разрешается взять на борт автобуса без доплаты одну единицу ручной клади весом не более 5 кг, размер которой не превышает 45 × 35 × 20 см (длина – ширина – высота).

Помимо ручной клади, пассажиру разрешается бесплатно взять с собой две единицы багажа (например, сумку или кейс) размерами 50 × 50 × 80 см, включая колеса, карманы и ручки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как найти чемодан, потерянный в автобусе FlixBus. В частности, путешественнику необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Чтобы повысить шансы найти свои вещи, лучше сообщать о потере сразу после поездки.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут ввести обязательный GPS-мониторинг транспортных средств. Кроме того, планируется внедрение процедуры проверки автостанций. Ожидается, что новые правила могут повысить безопасность и качество перевозок.

поездки путешествие транспорт Черкасская область автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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