Автобус "Автолюкс". Фото: "Автолюкс"/Facebook

Украинский перевозчик Автолюкс расширил маршрутную сеть автобусных рейсов. Перевозчик добавил остановку в городе Золотоноша Черкасской области. Путешественникам станет ещё удобнее путешествовать по разным уголкам Украины

Об этом компания Автолюкс сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Новая остановка Автолюкс в Черкасской области

Перевозчик сообщил, что с 11 ноября будет добавлена остановка в Золотоноше на двух рейсах между Киевом и Черкассами.

Автобус Киев — Черкассы отправляется ежедневно из Киева в 07:30. В Золотоношу рейс будет прибывать в 09:30 и 12:20. Из Черкасс в Киев автобус возвращается ежедневно в 11:30.

В Золотоноше пассажиры смогут сесть в автобус или завершить поездку.

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Автобусы перевозчика оснащены интернетом, удобными креслами и розетками.

Пассажиру разрешается взять на борт автобуса без доплаты одну единицу ручной клади весом не более 5 кг, размер которой не превышает 45 × 35 × 20 см (длина – ширина – высота).

Помимо ручной клади, пассажиру разрешается бесплатно взять с собой две единицы багажа (например, сумку или кейс) размерами 50 × 50 × 80 см, включая колеса, карманы и ручки.

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