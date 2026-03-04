Видео
Aquila презентовали новую модель катамарана — чем она удивляет

Aquila презентовали новую модель катамарана — чем она удивляет

Дата публикации 4 марта 2026 16:27
Aquila презентует катамаран 50 Sail (фото)
Катамаран 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans. Коллаж: Новини.LIVE

Комапния Aquila Catamarans на недавней выставке Miami Boat Show представили 23-килограммовый катамаран 50 Sail. Модель отличается просторными каютами, панорамными окнами, высокими потолками и отдельным местом для хранения вещей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Читайте также:

Новая модель катамарана Aquila Catamarans 50 Sail

Отмечается, что модель катамарана 50 Sail была разработана в сотрудничестве с J&J Design, давним партнером Aquila Catamaran в сфере дизайна. В ней было увеличено пространство и улучшена функциональность.

50 Sail имеет характерные для Aquila элементы дизайна — лестницы от моста к носу, обеспечивающие легкий переход между двумя зонами.

Салон и камбуз катамарана просторные и светлые благодаря панорамным окнам. Под палубой можно выбрать конфигурацию с четырьмя, пятью или шестью каютами — с высокими потолками и отдельным местом для хранения вещей.

Screenshot 2026-03-03 at 2.17.11 PM
Каюта катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans
AQ50ES_Flybridge%202
Стильный дизайн катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans Фото: Aquila Catamarans

Каюты очень комфортные благодаря просторному хранилищу, кровати размера "queen-size" и отдельной ванной комнате со стиральной машиной/сушилкой.

Ранее мы рассказывали о самом большом круизном лайнере мира и почему его называют настоящим плавучим городом.

Icon of the Seas компании Royal Caribbean — это гигантский круизный лайнер, который вмещает 7 600 пассажиров и имеет самый большой в мире морской аквапарк под названием Thrill Island.

Также писали о самом дорогом транспортном и военном объекте мира.

USS Abraham Lincoln принадлежит к классу Nimitz, то есть крупнейших кораблей, которые когда-либо строило человечество. Длина превышает 330 метров, водоизмещение достигает около 100 тысяч тонн.

Суммарная стоимость USS Abraham Lincoln вместе с авиакрылом оценивается в пределах 12-16 миллиардов долларов.

океан технологии Дизайн море судостроение
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
