Aquila презентует катамаран 50 Sail (фото)

Катамаран 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans. Коллаж: Новини.LIVE

Комапния Aquila Catamarans на недавней выставке Miami Boat Show представили 23-килограммовый катамаран 50 Sail. Модель отличается просторными каютами, панорамными окнами, высокими потолками и отдельным местом для хранения вещей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Реклама

Читайте также:

Новая модель катамарана Aquila Catamarans 50 Sail

Отмечается, что модель катамарана 50 Sail была разработана в сотрудничестве с J&J Design, давним партнером Aquila Catamaran в сфере дизайна. В ней было увеличено пространство и улучшена функциональность.

50 Sail имеет характерные для Aquila элементы дизайна — лестницы от моста к носу, обеспечивающие легкий переход между двумя зонами.

Салон и камбуз катамарана просторные и светлые благодаря панорамным окнам. Под палубой можно выбрать конфигурацию с четырьмя, пятью или шестью каютами — с высокими потолками и отдельным местом для хранения вещей.

Каюта катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans

Стильный дизайн катамарана 50 Sail. Фото: Aquila Catamarans Фото: Aquila Catamarans

Каюты очень комфортные благодаря просторному хранилищу, кровати размера "queen-size" и отдельной ванной комнате со стиральной машиной/сушилкой.

Ранее мы рассказывали о самом большом круизном лайнере мира и почему его называют настоящим плавучим городом.

Icon of the Seas компании Royal Caribbean — это гигантский круизный лайнер, который вмещает 7 600 пассажиров и имеет самый большой в мире морской аквапарк под названием Thrill Island.

Также писали о самом дорогом транспортном и военном объекте мира.

USS Abraham Lincoln принадлежит к классу Nimitz, то есть крупнейших кораблей, которые когда-либо строило человечество. Длина превышает 330 метров, водоизмещение достигает около 100 тысяч тонн.

Суммарная стоимость USS Abraham Lincoln вместе с авиакрылом оценивается в пределах 12-16 миллиардов долларов.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась