Aquila презентует катамаран 50 Sail (фото)

Aquila презентовали новую модель катамарана — чем она удивляет
Комапния Aquila Catamarans на недавней выставке Miami Boat Show представили 23-килограммовый катамаран 50 Sail. Модель отличается просторными каютами, панорамными окнами, высокими потолками и отдельным местом для хранения вещей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.
Новая модель катамарана Aquila Catamarans 50 Sail
Отмечается, что модель катамарана 50 Sail была разработана в сотрудничестве с J&J Design, давним партнером Aquila Catamaran в сфере дизайна. В ней было увеличено пространство и улучшена функциональность.
50 Sail имеет характерные для Aquila элементы дизайна — лестницы от моста к носу, обеспечивающие легкий переход между двумя зонами.
Салон и камбуз катамарана просторные и светлые благодаря панорамным окнам. Под палубой можно выбрать конфигурацию с четырьмя, пятью или шестью каютами — с высокими потолками и отдельным местом для хранения вещей.
Каюты очень комфортные благодаря просторному хранилищу, кровати размера "queen-size" и отдельной ванной комнате со стиральной машиной/сушилкой.
