Почему авианосец USS Abraham Lincoln стоит больше, чем экономики многих стран

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln сейчас является одним из самых дорогих транспортных и военных объектов мира. Совокупная цена судна превышает 12 миллиардов долларов, что больше, чем годовой ВВП многих стран.

По сути, это автономная территория США посреди океана — с собственной энергетикой, авиацией и тысячами людей на борту, пишет Wionews.

Плавучий гигант

USS Abraham Lincoln принадлежит к классу Nimitz, то есть крупнейших кораблей, которые когда-либо строило человечество. Длина превышает 330 метров, водоизмещение достигает около 100 тысяч тонн.

Строительство авианосца в конце 1980-х обошлось примерно в 4,5 миллиарда долларов. Если пересчитать эту сумму с учетом инфляции, то на сегодня стоимость тянет на более 11 миллиардов.

При этом основная часть стоимости сосредоточена не внутри корабля, а сверху. Палубная авиагруппа из истребителей F-35C и Super Horne, системы управления и вооружения добавляет еще несколько миллиардов долларов.

Корабль, дороже государства

Суммарная стоимость USS Abraham Lincoln вместе с авиакрылом оценивается в пределах 12-16 миллиардов долларов. Если сравнивать, то ВВП Мальдив составляет около 7,5 миллиардов, тихоокеанского государства Фиджи — примерно 6,3 миллиарда. То есть этот корабль превышает экономические показатели целых государств.

