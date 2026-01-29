Видео
Главная Транспорт Корабль за 12 миллиардов — что делает USS Abraham Lincoln настолько дорогим

Корабль за 12 миллиардов — что делает USS Abraham Lincoln настолько дорогим

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 19:45
Почему авианосец USS Abraham Lincoln стоит больше, чем экономики многих стран
Авианосец USS Abraham Lincoln. Фото: Airpac.navy.mil

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln сейчас является одним из самых дорогих транспортных и военных объектов мира. Совокупная цена судна превышает 12 миллиардов долларов, что больше, чем годовой ВВП многих стран.

По сути, это автономная территория США посреди океана — с собственной энергетикой, авиацией и тысячами людей на борту, пишет Wionews.

Читайте также:

Плавучий гигант

USS Abraham Lincoln принадлежит к классу Nimitz, то есть крупнейших кораблей, которые когда-либо строило человечество. Длина превышает 330 метров, водоизмещение достигает около 100 тысяч тонн.

Строительство авианосца в конце 1980-х обошлось примерно в 4,5 миллиарда долларов. Если пересчитать эту сумму с учетом инфляции, то на сегодня стоимость тянет на более 11 миллиардов.

При этом основная часть стоимости сосредоточена не внутри корабля, а сверху. Палубная авиагруппа из истребителей F-35C и Super Horne, системы управления и вооружения добавляет еще несколько миллиардов долларов.

Корабль, дороже государства

Суммарная стоимость USS Abraham Lincoln вместе с авиакрылом оценивается в пределах 12-16 миллиардов долларов. Если сравнивать, то ВВП Мальдив составляет около 7,5 миллиардов, тихоокеанского государства Фиджи — примерно 6,3 миллиарда. То есть этот корабль превышает экономические показатели целых государств.

Ранее мы писали, что Австралия спустила на воду крупнейший в мире электрический паром. Это первый случай в истории, когда корабль такого размера работает исключительно на электротяге, без вспомогательных двигателей или топлива.

Также узнайте, как выглядит самый большой круизный лайнер мира Icon of the Seas.

США корабль рекорд стоимость судостроение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
