В ЕС презентовали первый мире катамаран, напечатанный на 3D-принтере

Испанская фирма V2 Group и итальянская Caracol AM спустили на воду уникальный морской катамаран длиной шесть метров. Он полностью напечатан промышленным 3D-принтером с программным управлением.

Это первое в мире судно такого размера, изготовленное подобным методом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Caracol.

Модель для серийного производства

Эту лодку сделали не для демонстрации и не собираются оставлять в одном экземпляре. Она будет ходить в открытом море как полноценный катамаран.

С самого начала проект разрабатывался как технология, которую легко перенести на серийное производство. Задача состояла не только в том, чтобы показать, как принтер умеет печатать крупные детали, но и построить процесс, пригодный для повторения на фабрике.

Корпус катамарана спроектировали как сплошную деталь без разъемов. Его напечатали за один цикл, поэтому в нем нет большого количества соединений. Благодаря этому исчезло много потенциальных точек повреждения, а ручной труд при сборке сократили до минимума.

Как работает технология

Технология работает иначе, чем традиционное производство стекловолоконных лодок. В обычном цикле сначала изготавливают форму, затем в нее вручную укладывают несколько слоев материалов. Здесь же робот последовательно наносит композит слой за слоем, ориентируясь на цифровую модель.

Такой способ дает более широкие дизайнерские возможности, точнее рассчитывает расход сырья и уменьшает вредные отходы.

Испытания в открытом море

Перед тем как отправить катамаран на воду, инженеры проверили плавучесть, жесткость и сопротивляемость ударным нагрузкам в море. Проект прошел полный цикл: от подбора материалов и печати до финишной обработки.

"Крупноформатная 3D-печать позволяет создавать уникальные дизайны, оптимально использовать материалы и снижать воздействие на окружающую среду", — добавляют разработчики.

