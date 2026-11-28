Поезд Укрзализныци, лекарства. Фото: Новини.LIVE, Magnific

Даже тщательно спланированное путешествие на поезде может испортиться из-за внезапного ухудшения самочувствия. В пути может разболеться голова или подняться температура. Далеко не все пассажиры знают, что у проводника Укрзализныци есть медицинская аптечка, средствами из которой можно воспользоваться бесплатно.

Какую помощь можно попросить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на UZ-GIS.

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Что может бесплатно предоставить проводник

В пассажирских вагонах поездов дальнего следования предусмотрены аптечки для оказания первой помощи. Хранятся они в служебном купе проводника. Если пассажир получил травму или плохо себя чувствует, он может обратиться к сотруднику вагона за помощью.

Проводник может предоставить необходимые перевязочные материалы, помочь наложить повязку и, при необходимости, сообщить начальнику поезда о состоянии пассажира. Платить за использование средств первой помощи из аптечки не нужно.

В то же время проводник — это не врач. Ставить диагнозы, подбирать лекарства и назначать лечение он не может.

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Что может быть в аптечке проводника

В аптечке пассажирского вагона должны быть:

стерильные и нестерильные бинты;

медицинская вата;

бактерицидные пластыри;

кровоостанавливающий жгут;

антисептические средства;

медицинские перчатки;

ножницы;

термометр.

Также аптечка может содержать отдельные безрецептурные препараты, например обезболивающие, жаропонижающие средства и сорбенты. Однако рассчитывать на наличие конкретных таблеток у проводника лучше не стоит. Особенно это касается пассажиров с хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно принимать определенные препараты.

Что делать, если в поезде стало очень плохо

Если самочувствие резко ухудшилось, нужно сразу сообщить об этом проводнику. Он свяжется с начальником поезда, который сможет организовать дальнейшую помощь. При необходимости сотрудники железной дороги могут:

обратиться в диспетчерскую службу;

организовать вызов скорой помощи на ближайшую станцию;

через громкоговоритель попросить медицинских работников, если таковые имеются среди пассажиров, откликнуться и оказать помощь.

Если состояние человека угрожает его жизни, может быть организована внеплановая остановка поезда для передачи пассажира медикам. В случае сильной боли в груди, затрудненного дыхания, потери сознания или признаков инсульта необходимо срочно обратиться за экстренной медицинской помощью.

Есть ли медицинская аптечка в поездах Интерсити

Средства первой помощи предусмотрены также в скоростных поездах Интерсити+. Если пассажиру понадобится помощь, он может обратиться к стюарду или старшему проводнику. Однако лучше брать необходимые лекарства с собой. Особенно если речь идет о препаратах, которые человек принимает постоянно по назначению врача.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пассажирам Укрзализныци сэкономить на билетах и не потерять деньги из-за изменений в поездке. Путешествие можно один раз прервать на промежуточной станции, а продолжить его в течение 10 суток, повторно оплатив только новое место. Для этого нужно в течение часа после прибытия поезда обратиться к сотруднику вокзала и получить специальную отметку в билете.

Также мы рассказывали, почему Укрзализныця временно приостановила продажу билетов на часть декабрьских рейсов. Перевозчик обновляет расписание движения на 2026/2027 годы, поэтому места в поездах с 13 декабря открывает постепенно. Чтобы не пропустить нужный рейс, пассажиры могут включить мониторинг билетов в приложении УЗ и получать уведомления о свободных местах.