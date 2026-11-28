Поїзд Укрзалізниці, ліки. Фото: Новини.LIVE, Magnific

Навіть добре спланована подорож залізницею може зіпсуватися через раптове погіршення самопочуття. У дорозі може розболітися голова або піднятися температура. Далеко не всі пасажири знають, що у провідника Укрзалізниці є медична аптечка, засобами з якої можна скористатися безкоштовно.

Яку допомогу можна попросити, розповідає Новини.LIVE з посиланням на UZ-GIS.

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Що може безкоштовно надати провідник

У пасажирських вагонах поїздів далекого сполучення передбачені аптечки для надання першої допомоги. Зберігаються вони у службовому купе провідника. Якщо пасажир травмувався або погано почувається, він може звернутися до працівника вагона по допомогу.

Провідник може надати необхідні перев'язувальні матеріали, допомогти накласти пов'язку та за потреби повідомити начальника поїзда про стан пасажира. Платити за використання засобів першої допомоги з аптечки не потрібно.

Водночас провідник — це не лікар. Ставити діагнози, підбирати медикаменти та призначати лікування він не може.

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Що може бути в аптечці провідника

В аптечці пасажирського вагона мають бути:

стерильні та нестерильні бинти;

медична вата;

бактерицидні пластирі;

кровоспинний джгут;

антисептичні засоби;

медичні рукавички;

ножиці;

термометр.

Також аптечка може містити окремі безрецептурні препарати, наприклад знеболювальні, жарознижувальні засоби та сорбенти. Однак розраховувати на наявність конкретних таблеток у провідника краще не варто. Особливо це стосується пасажирів із хронічними захворюваннями, яким необхідно регулярно приймати певні препарати.

Що робити, якщо в поїзді стало дуже зле

Якщо самопочуття різко погіршилося, потрібно одразу повідомити про це провідника. Він зв'яжеться з начальником поїзда, який може організувати подальшу допомогу. За потреби працівники залізниці можуть:

звернутися до диспетчерської служби;

організувати виклик швидкої допомоги до найближчої станції;

через гучномовець попросити медичних працівників, якщо такі є серед пасажирів, відгукнутися та допомогти.

Якщо стан людини загрожує її життю, може бути організована позапланова зупинка поїзда для передачі пасажира медикам. У разі сильного болю в грудях, утрудненого дихання, втрати свідомості чи ознак інсульту необхідно терміново звернутися по екстрену медичну допомогу.

Чи є медична аптечка в поїздах Інтерсіті

Засоби першої допомоги передбачені також у швидкісних поїздах Інтерсіті+. Якщо пасажиру знадобиться допомога, він може звернутися до стюарда або старшого поїзда. Проте краще брати необхідні медикаменти із собою. Особливо якщо йдеться про ліки, які людина приймає постійно за призначенням лікаря.

Раніше Новини.LIVE писали, як пасажирам Укрзалізниці заощадити на квитках і не втратити гроші через зміни в поїздці. Подорож можна один раз перервати на проміжній станції, а продовжити її протягом 10 діб, повторно сплативши лише за нове місце. Для цього потрібно протягом години після прибуття поїзда звернутися до працівника вокзалу та отримати спеціальну відмітку у квитку.

Також ми розповідали, чому Укрзалізниця тимчасово закрила продаж квитків на частину грудневих рейсів. Перевізник оновлює графік руху на 2026/2027 роки, тому місця на поїзди з 13 грудня відкриває поступово. Щоб не пропустити потрібний рейс, пасажири можуть увімкнути моніторинг квитків у застосунку УЗ та отримувати сповіщення про вільні місця.