Airbus берет на работу китайских гуманоидов — характеристики

Самолет Airbus. Фото: Airbus

Китайская компания UBTech Robotics подписала соглашение с европейским авиационным гигантом Airbus о совместном исследовании по применению робототехники в авиационном производстве. Отныне производителю будут помогать собирать самолеты гуманоиды Walker S2.

Об этом сообщает SCMP.

Реклама

Читайте также:

Airbus привлекает в производство гуманоидов

Отмечается, что роботы Walker S2 были созданы специально для промышленного производства. Рост гуманоида составляет 1,76 метра. Он имеет ловкие руки, а также систему зрения, что позволяет ему воспринимать окружающую среду и двигаться как человек.

Робот способен переносить предметы весом до 15 кг. Он также оснащен системой искусственного интеллекта "Co-Agent", а также первой в мире автономной системой замены батарей, которая позволяет ему работать круглосуточно.

На заводе UBTech в городе Лючжоу в южной провинции Гуанси было произведено всего 1000 роботов Walker S2. Быстрое внедрение роботов UBTech и ряд последних сделок подчеркивают стремление Китая завоевать лидерство в области гуманоидной робототехники.

Основанная в 2012 году компания UBTech вошла в публичный листинг в Гонконге в конце 2023 года. Она стала первой среди ряда китайских стартапов, занимающихся разработкой гуманоидов.

По данным компании, в прошлом году заказы на ее гуманоидных роботов достигли 1,4 млрд юаней (201 млн долларов США). В этом году компания планирует поставить еще "десятки тысяч" промышленных гуманоидов.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании позволяют детям летать без сопровождения взрослых. Такая услуга называется UM (Unaccompanied Minor), она предполагает, что на протяжении всего рейса — от взлета до посадки, ребенка будет сопровождать сотрудник аэропорта или бортпроводник.

Также были названы самые пунктуальные авиакомпании мира, среди которых есть три европейских перевозчика.