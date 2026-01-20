Airbus бере на роботу китайських гуманоїдів — характеристики

Літак Airbus. Фото: Airbus

Китайська компанія UBTech Robotics підписала угоду із європейським авіаційним гігантом Airbus про спільне дослідження із застосування робототехніки в авіаційному виробництві. Відтепер виробнику будуть допомагати збирати літаки гуманоїди Walker S2.

Про це повідомляє SCMP.

Реклама

Читайте також:

Airbus залучає у виробництво гуманоїдів

Зазначається, що роботи Walker S2 були створені спеціально для промислового виробництва. Зріст гуманоїда складає 1,76 метра. Він має спритні руки, а також систему зору, що дозволяє йому сприймати навколишнє середовище та рухатися як людина.

Робот здатний переносити предмети вагою до 15 кг. Він також оснащений системою штучного інтелекту "Co-Agent", а також першою у світі автономною системою заміни батарей, яка дозволяє йому працювати цілодобово.

На заводі UBTech у місті Лючжоу в південній провінції Гуансі було вироблено загалом 1000 роботів Walker S2. Швидке впровадження роботів UBTech та низка останніх угод підкреслюють прагнення Китаю завоювати лідерство в галузі гуманоїдної робототехніки.

Заснована в 2012 році компанія UBTech увійшла до публічного лістингу в Гонконзі наприкінці 2023 року. Вона стала першою серед низки китайських стартапів, що займаються розробкою гуманоїдів.

За даними компанії, торік замовлення на її гуманоїдних роботів сягнули 1,4 млрд юанів (201 млн доларів США). Цього року компанія планує поставити ще "десятки тисяч" промислових гуманоїдів.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії дозволяють дітям літати без супроводу дорослих. Така послуга називається UM (Unaccompanied Minor), вона передбачає, що протягом усього рейса — від зльоту до посадки, дитину супроводжуватиме співробітник аеропорту чи бортпровідник.

Також були названі найпунктуальніші авіакомпанії світу, серед яких є три європейські перевізники.