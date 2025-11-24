Где в ЕС расположен ближайший к Украине аэропорт (карта)

Аэропорт. Фото: travelextra.ie

Из-за закрытого неба украинцам приходится часами стоять Украинцы вынуждены часами стоять на границе, чтобы отправиться в желанный отпуск. Наши граждане обычно прокладывают свой маршрут из популярных польских городов — Варшавы, Кракова и других. Однако мало кто знает о том, что выгоднее всего будет лететь на курорты именно из Румынии.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближайший к Украине.

Расстояние от Украины до ближайших аэропортов в Европе

Если вы планируете провести отпуск большой семьей с детьми — важна каждая минута, поэтому стоит заранее спланировать свой маршрут. Перед тем как покупать билеты на самолет, стоит проверить, какое расстояние на авто или автобусе вам придется преодолеть до аэропорта той или иной европейской страны.

В частности, близко к Украине расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова).

Впрочем, ближе всего к украинской границе расположен румынский город Сучава (примерно 90 километров от Черновцов), где также расположен международный аэропорт. Однако он небольшой, и стоит учесть, что в нем доступно гораздо меньше направлений, чем в том же Кракове или Варшаве.

Расстояние от Черновцов до аэропорта Сучавы. Фото: скриншот

