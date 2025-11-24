Відео
Головна Транспорт Аеропорти біля кордонів України — звідки найшвидше дістатися

Аеропорти біля кордонів України — звідки найшвидше дістатися

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:22
Де в ЄС розташований найближчий до України аеропорт (карта)
Аеропорт. Фото: travelextra.ie
Ключові моменти Відстань від України до найближчих аеропортів в Європі

Через закрите небо українцям доводиться годинами стояти Українці вимушені годинами стояти на кордоні, щоб вирушити в омріяну відпустку. Наші громадяни зазвичай прокладають свій маршрут з популярних польських міст — Варшави, Кракова та інших. Проте мало хто знає про те, що найвигідніше буде летіти на курорти саме з Румунії.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до України.

Читайте також:

Відстань від України до найближчих аеропортів в Європі

Якщо ви плануєте провести відпустку великою родиною з дітьми — важлива кожна хвилина, тому варто заздалегідь спланувати свій маршрут. Перед тим як купувати квитки на літак, варто перевірити, яку відстань на авто чи автобусі вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої європейської країни.

Зокрема, близько до України розташовані аеропорти польських міст Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова). 

Втім, найближче до українського кордону розташоване румунське місто Сучава (приблизно 90 кілометрів від Чернівців), де також розташований міжнародний аеропорт. Проте він невеликий, і варто врахувати, що в ньому доступно набагато менше напрямків, ніж в тому ж Кракові чи Варшаві.

null
Відстань від Чернівців до аеропорту Сучави. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси аеропорти подорож Європа туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
