Аэропорт Будапешта в Венгрии — положительные и отрицательные отзывы

Зал ожидания в аэропорту Будапешта. Фото: Budapest Airport

Будапешт поражает сочетанием величественной имперской архитектуры с уникальной культурой и атмосферными термальными купальнями. В столице Венгрии также расположен крупнейший международный аэропорт имени Ференца Листа, который является хабом для лоукостеров Ryanair и Wizz Air, а также авиакомпании Smartwings Hungary.

Новини.LIVE расскажут, что думают пассажиры о крупнейшем аэропорте Венгрии.

Международный аэропорт имени Ференца Листа

Многим пассажирам нравится летать из аэропорта имени Ференца Листа. Путешественники отмечают, что в аэропорту довольно чисто, а персонал приветливый и пытается помочь.

"Есть несколько станций для зарядки телефонов, включая USB-порты для подключения кабеля, если у вас нет зарядного устройства. Есть даже зоны, где можно спокойно и в одиночестве отдохнуть. Что касается безопасности, то везде установлены камеры, что очень успокаивает".

Пассажирам нравится аэропорот Будапешта. Фото: скриншот

Пассажиры также рассказывают, что венгерский аэропорт имеет понятную планировку и удобные указатели, что делает прохождение паспортного контроля и пересадок в разы проще. Кроме того, на его территории расположено много магазинов и ресторанов, где удобно провести свободное время перед полетом.

Пассажирам нравится навигация аэропорота Будапешта. Фото: скриншот

Однако не все имели положительный опыт в крупнейшем аэропорту Венгрии. Некоторые жалуются на неуважение и некомпетентность со стороны персонала, а также неудобную зону ожидания.

"Персонал был некомпетентен и предоставлял противоречивую информацию о процедуре беспошлинной торговли. Несмотря на обращение к нескольким информационным стойкам, нам давали неправильные указания".

"Сотрудники, которые занимаются досмотром сумок, очень грубые и невежливые. Зона досмотра очень маленькая, и там нет стульев. Приходится постоянно стоять или сидеть на полу".

Пассажиры критикуют аэропорот Будапешта. Фото: скриншот

