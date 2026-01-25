Аэропорт Будапешта в Венгрии — положительные и отрицательные отзывы

Аэропорт в Будапеште — честные отзывы пассажиров
Будапешт поражает сочетанием величественной имперской архитектуры с уникальной культурой и атмосферными термальными купальнями. В столице Венгрии также расположен крупнейший международный аэропорт имени Ференца Листа, который является хабом для лоукостеров Ryanair и Wizz Air, а также авиакомпании Smartwings Hungary.
Международный аэропорт имени Ференца Листа
Многим пассажирам нравится летать из аэропорта имени Ференца Листа. Путешественники отмечают, что в аэропорту довольно чисто, а персонал приветливый и пытается помочь.
"Есть несколько станций для зарядки телефонов, включая USB-порты для подключения кабеля, если у вас нет зарядного устройства. Есть даже зоны, где можно спокойно и в одиночестве отдохнуть. Что касается безопасности, то везде установлены камеры, что очень успокаивает".
Пассажиры также рассказывают, что венгерский аэропорт имеет понятную планировку и удобные указатели, что делает прохождение паспортного контроля и пересадок в разы проще. Кроме того, на его территории расположено много магазинов и ресторанов, где удобно провести свободное время перед полетом.
Однако не все имели положительный опыт в крупнейшем аэропорту Венгрии. Некоторые жалуются на неуважение и некомпетентность со стороны персонала, а также неудобную зону ожидания.
"Персонал был некомпетентен и предоставлял противоречивую информацию о процедуре беспошлинной торговли. Несмотря на обращение к нескольким информационным стойкам, нам давали неправильные указания".
"Сотрудники, которые занимаются досмотром сумок, очень грубые и невежливые. Зона досмотра очень маленькая, и там нет стульев. Приходится постоянно стоять или сидеть на полу".
