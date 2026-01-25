Аеропорт Будапешта в Угорщині — позитивні та негативні відгуки

Аеропорт у Будапешті — чесні відгуки пасажирів
Будапешт вражає поєднанням величної імперської архітектури із унікальною культурою та атмосферними термальними купальнями. У столиці Угорщини також розташований найбільший міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста, який є хабом для лоукостерів Ryanair та Wizz Air, а також авіакомпанії Smartwings Hungary.
Новини.LIVE розкажуть, що думають пасажири про найбільший аеропорт Угорщини.
Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста
Багатьом пасажирам подобається літати з аеропорту імені Ференца Ліста. Мандрівники зазначають, що в аеропорту доволі чисто, а персонал привітний та намагається допомогти.
"Є кілька станцій для зарядки телефонів, включаючи USB-порти для підключення кабелю, якщо у вас немає зарядного пристрою. Є навіть зони, де можна спокійно і на самоті відпочити. Що стосується безпеки, то всюди встановлені камери, що дуже заспокоює".
Пасажири також розповідають, що угорський аеропорт має зрозуміле планування та зручні покажчики, що робить проходження паспортного контролю та пересадок в рази простішим. Окрім того, на його території розташовано багато магазинів та ресторанів, де зручно провести вільний час перед польотом.
Проте не всі мали позитивний досвід у найбільшому аеропорті Угорщини. Дехто скаржиться на неповагу та некомпетентність з боку персоналу, а також незручну зону очікування.
"Персонал був некомпетентний і надавав суперечливу інформацію щодо процедури безмитної торгівлі. Незважаючи на звернення до кількох інформаційних стійок, нам давали неправильні вказівки".
"Співробітники, які займаються оглядом сумок, дуже грубі та неввічливі. Зона огляду дуже мала, і там немає стільців. Доводиться постійно стояти або сидіти на підлозі".
Раніше ми розповідали, що Міжнародний аеропорт Дубая ввів нові правила для пасажирів.
Також писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця.
Читайте Новини.LIVE!