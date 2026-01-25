Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Аеропорт у Будапешті — чесні відгуки пасажирів

Аеропорт у Будапешті — чесні відгуки пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 17:55
Аеропорт Будапешта в Угорщині — позитивні та негативні відгуки
Зала очікування в аеропорту Будапешта. Фото: Budapest Airport

Будапешт вражає поєднанням величної імперської архітектури із унікальною культурою та атмосферними термальними купальнями. У столиці Угорщини також розташований найбільший міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста, який є хабом для лоукостерів Ryanair та Wizz Air, а також авіакомпанії Smartwings Hungary.

Новини.LIVE розкажуть, що думають пасажири про найбільший аеропорт Угорщини. 

Реклама
Читайте також:

Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста

Багатьом пасажирам подобається літати з аеропорту імені Ференца Ліста. Мандрівники зазначають, що в аеропорту доволі чисто, а персонал привітний та намагається допомогти.

"Є кілька станцій для зарядки телефонів, включаючи USB-порти для підключення кабелю, якщо у вас немає зарядного пристрою. Є навіть зони, де можна спокійно і на самоті відпочити. Що стосується безпеки, то всюди встановлені камери, що дуже заспокоює".

Аеропорт у Будапешті – чесні відгуки пасажирів - фото 1
Пасажирам подобається аеропорот Будапешта. Фото: скриншот

Пасажири також розповідають, що угорський аеропорт має зрозуміле планування та зручні покажчики, що робить проходження паспортного контролю та пересадок в рази простішим. Окрім того, на його території розташовано багато магазинів та ресторанів, де зручно провести вільний час перед польотом.

Аеропорт у Будапешті – чесні відгуки пасажирів - фото 2
Пасажирам подобається навігація аеропорота Будапешта. Фото: скриншот

Проте не всі мали позитивний досвід у найбільшому аеропорті Угорщини. Дехто скаржиться на неповагу та некомпетентність з боку персоналу, а також незручну зону очікування.

"Персонал був некомпетентний і надавав суперечливу інформацію щодо процедури безмитної торгівлі. Незважаючи на звернення до кількох інформаційних стійок, нам давали неправильні вказівки".

"Співробітники, які займаються оглядом сумок, дуже грубі та неввічливі. Зона огляду дуже мала, і там немає стільців. Доводиться постійно стояти або сидіти на підлозі".

Аеропорт у Будапешті – чесні відгуки пасажирів - фото 3
Пасажири критикують аеропорот Будапешта. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Міжнародний аеропорт Дубая ввів нові правила для пасажирів

Також писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

авіарейси аеропорти подорож туризм відгуки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації