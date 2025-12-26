Відео
Транспорт "3000 км Україною" — куди українці їдуть найчастіше

"3000 км Україною" — куди українці їдуть найчастіше

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 10:34
"3000 км Україною" — які напрямки найчастіше обирають українці
Провідниця перевіряє квиток пасажирки. Фото: УНІАН

З початку грудня близько 40 тисяч українців через застосунок Укрзалізниці скористалися програмою "3000 км Україною". Ініційовану президентом Володимиром Зеленським можливість планують розширювати й надалі.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба

Читайте також:

Популярні рейси "3000 км Україною" 

Зазначається, що "3000 км Україною" є одним із компонентів програми "Зимова підтримка", ініційованої президентом України. Безплатні поїздки наразі діють саме на маршрутах до прифронтових громад. 

Кулеба повідомив, що найпопулярнішими напрямками за програмою стали:

  • Фастів — Конотоп;
  • Одеса — Запоріжжя;
  • Київ/Жмеринка — Шостка;
  • Запоріжжя — Львів;
  • Суми — Рахів.

"Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Для її реалізації не залучаються додаткові кошти державного бюджету", — підкреслив Кулеба.

За його словами, програму планують надалі розширювати. Зокрема, поза піковим сезоном Укрзалізниця незабаром зможе пропонувати близько 250 тисяч безплатних квитків на місяць.

Кулеба додав, що програма створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна,  а також додатково знижує навантаження на пікові дати поїздок.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
