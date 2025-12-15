Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт "3000 км по Украине" от УЗ — появятся ли дополнительные билеты

"3000 км по Украине" от УЗ — появятся ли дополнительные билеты

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:44
Бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" — будут ли новые поезда на популярные направления
Пассажиры в поезде. Фото: УНИАН

С 5 декабря стартовала программа Укрзализныци "3000 км по Украине", которой уже успели воспользоваться тысячи украинцев. Сейчас пассажиры раскупили почти все льготные билеты на рейсы с прифронтовых территорий на запад Украины. Однако из-за постоянных атак врага компании непросто организовывать дополнительные рейсы.

Об этом рассказала внефракционный нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Спрос на программу "3000 км по Украине"

Эксперт призналась, что большинство билетов на запад Украины уже раскуплено на даты вплоть до Рождества. В частности, приложение предлагает авторизоваться в "Дії", чтобы активировать "Автовыкуп" и приобрести билет, если кто-то из пассажиров передумает ехать. Речь идет, в частности, о местах на поезд из Ивано-Франковска в Киев.

"Большее количество людей, начиная с этой недели и до конца года не смогут приобрести билеты на Львов, Ужгород и другие направления на западе Украины. Программа пока не будет действовать", — сказала она.

Савчук допустила, что на некоторые пиковые рейсы еще могут добавить вагоны до конца года. По ее мнению, в компании с большей вероятностью добавят вагон для детей или подростков, которые отправляются на соревнования или экскурсии.

Нардеп объяснила, что сейчас острый дефицит кадров и поездов из-за постоянных атак врага на железную дорогу.

"Я смотрела аналитику по обстрелам, меня интересовала Сумщина, Днепропетровщина и Одесская область — ситуация очень непростая. Для железнодорожников, чтобы исправить последствия атак за последние несколько дней — надо приложить максимум усилий", — сказала Савчук.

Она подчеркнула, что нужно привлекать очень много ресурсов, чтобы организовать дополнительное сообщение с прифронтовыми территориями.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

Укрзализныця путешествие поезда война в Украине билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации