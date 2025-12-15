Бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" — будут ли новые поезда на популярные направления

Пассажиры в поезде. Фото: УНИАН

С 5 декабря стартовала программа Укрзализныци "3000 км по Украине", которой уже успели воспользоваться тысячи украинцев. Сейчас пассажиры раскупили почти все льготные билеты на рейсы с прифронтовых территорий на запад Украины. Однако из-за постоянных атак врага компании непросто организовывать дополнительные рейсы.

Об этом рассказала внефракционный нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

Спрос на программу "3000 км по Украине"

Эксперт призналась, что большинство билетов на запад Украины уже раскуплено на даты вплоть до Рождества. В частности, приложение предлагает авторизоваться в "Дії", чтобы активировать "Автовыкуп" и приобрести билет, если кто-то из пассажиров передумает ехать. Речь идет, в частности, о местах на поезд из Ивано-Франковска в Киев.

"Большее количество людей, начиная с этой недели и до конца года не смогут приобрести билеты на Львов, Ужгород и другие направления на западе Украины. Программа пока не будет действовать", — сказала она.

Савчук допустила, что на некоторые пиковые рейсы еще могут добавить вагоны до конца года. По ее мнению, в компании с большей вероятностью добавят вагон для детей или подростков, которые отправляются на соревнования или экскурсии.

Нардеп объяснила, что сейчас острый дефицит кадров и поездов из-за постоянных атак врага на железную дорогу.

"Я смотрела аналитику по обстрелам, меня интересовала Сумщина, Днепропетровщина и Одесская область — ситуация очень непростая. Для железнодорожников, чтобы исправить последствия атак за последние несколько дней — надо приложить максимум усилий", — сказала Савчук.

Она подчеркнула, что нужно привлекать очень много ресурсов, чтобы организовать дополнительное сообщение с прифронтовыми территориями.

