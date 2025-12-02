Видео
3 приложения, благодаря которым можно сэкономить в путешествии

3 приложения, благодаря которым можно сэкономить в путешествии

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 21:20
Как не переплачивать за еду и развлечения в путешествии — полезные приложения
Туристка пользуется телефоном. Фото: freepik.com

Сейчас трудно представить свои будни без гаджетов, которые существенно упрощают нам жизнь — от банкинга в мобильном до доставок продуктов и лекарств. В частности, благодаря полезным приложениям в телефоне можно спланировать маршрут отпуска, подобрать стильные образы и сэкономить на еде и проживании.

Тревел-блогер aleksa.meow в TikTok поделилась полезными приложениями для путешественников.

Читайте также:

Приложения для экономии времени и денег в путешествиях

Для модниц путешественница порекомендовала скачать Acloset, который поможет подобрать образы из ваших вещей. Благодаря ему вы сможете существенно сэкономить на багаже и облегчите себе поездку.

Чтобы сэкономить на ресторанах и вкусно поесть, туристка порекомендовала приложение Too good to go. В этом приложении заведения выкладывают свежеприготовленные блюда, которые не съели за день посетители. Однако тревел-блогер предупредила, что вы заранее не можете выбрать блюдо, которое хотите, и ваш обед или ужин могут стать сюрпризом.

Девушка также напомнила о ChatGPT. Искусственный интеллект неоднократно прокладывал ей интересные маршруты за рубежом и открывал интересные места. Однако перед приключением лучше проверять актуальные изменения, чтобы не разочароваться из-за ремонтных работ или закрытия тех или иных музеев.

@aleksa.meow

Приложения которые РЯТУЮТ В ✈️🥹 Сохраняй - чтобы не загубити❤️ Пишите, какие ваши любимые приложения! 🥰

♬ оригинальный звук - Sasha Kuzmenko 2.0 ♬🪐

Ранее мы рассказывали о недорогом средстве, которое поможет избавиться от укачивания в дороге. Оно доступно в каждом супермаркете.

Также один из модных экспертов поделился "революционным" способом упаковки чемодана, который предотвращает образование складок на одежде. Теперь вам не придется искать утюг в отелях.

