Как не переплачивать за еду и развлечения в путешествии — полезные приложения

3 приложения, благодаря которым можно сэкономить в путешествии
Сейчас трудно представить свои будни без гаджетов, которые существенно упрощают нам жизнь — от банкинга в мобильном до доставок продуктов и лекарств. В частности, благодаря полезным приложениям в телефоне можно спланировать маршрут отпуска, подобрать стильные образы и сэкономить на еде и проживании.
Тревел-блогер aleksa.meow в TikTok поделилась полезными приложениями для путешественников.
Приложения для экономии времени и денег в путешествиях
Для модниц путешественница порекомендовала скачать Acloset, который поможет подобрать образы из ваших вещей. Благодаря ему вы сможете существенно сэкономить на багаже и облегчите себе поездку.
Чтобы сэкономить на ресторанах и вкусно поесть, туристка порекомендовала приложение Too good to go. В этом приложении заведения выкладывают свежеприготовленные блюда, которые не съели за день посетители. Однако тревел-блогер предупредила, что вы заранее не можете выбрать блюдо, которое хотите, и ваш обед или ужин могут стать сюрпризом.
Девушка также напомнила о ChatGPT. Искусственный интеллект неоднократно прокладывал ей интересные маршруты за рубежом и открывал интересные места. Однако перед приключением лучше проверять актуальные изменения, чтобы не разочароваться из-за ремонтных работ или закрытия тех или иных музеев.
