Україна
3 застосунки, завдяки яким можна зекономити в подорожі

3 застосунки, завдяки яким можна зекономити в подорожі

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 21:20
Як не переплачувати за їжу та розваги в подорожі — корисні додатки
Туристка користується телефоном. Фото: freepik.com

Нині важко уявити свої будні без гаджетів, які суттєво спрощують нам життя — від банкінгу в мобільному до доставлення продуктів та ліків. Зокрема, завдяки корисним додаткам у телефоні можна спланувати маршрут відпустки, підібрати стильні образи та зекономити на їжі й проживанні. 

Тревел-блогерка aleksa.meow в TikTok поділилась корисними додатками для мандрівників.

Читайте також:

Додатки для економії часу й грошей в подорожах

Для модниць мандрівниця порекомендувала звантажити Acloset, який допоможе підібрати образи із ваших речей. Завдяки йому ви зможете суттєво зекономити на багажі та полегшите собі поїздку.

Щоб зекономити на ресторанах і смачно поїсти, туристка порекомендувала додаток Too good to go. В цьому застосунку заклади викладають свіжоприготовані страви, які не з'їли за день відвідувачі. Проте тревел-блогерка попередила, що ви заздалегідь не можете обрати страву, яку хочете, і ваш обід чи вечеря можуть стати сюрпризом.

Дівчина також нагадала про ChatGPT. Штучний інтелект неодноразово прокладав їй цікаві маршрути за кордоном та відкривав цікаві місця. Проте перед пригодою краще перевіряти актуальні зміни, щоб не розчаруватися через ремонтні роботи чи закриття тих чи інших музеїв.

@aleksa.meow

Додатки які РЯТУЮТЬ В ✈️🥹 Зберігай - щоб не загубити❤️ Пишіть, які ваші улюблені додатки! 🥰

♬ оригінальний звук - Sasha Kuzmenko 2.0 🪐

Раніше ми розповідали про недорогий засіб, що допоможе позбавитися від захитування в дорозі. Він доступний у кожному супермаркеті.

Також один з модних експертів поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі. Тепер вам не доведеться шукати праску у готелях.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
