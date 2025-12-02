Як не переплачувати за їжу та розваги в подорожі — корисні додатки

Туристка користується телефоном. Фото: freepik.com

Нині важко уявити свої будні без гаджетів, які суттєво спрощують нам життя — від банкінгу в мобільному до доставлення продуктів та ліків. Зокрема, завдяки корисним додаткам у телефоні можна спланувати маршрут відпустки, підібрати стильні образи та зекономити на їжі й проживанні.

Тревел-блогерка aleksa.meow в TikTok поділилась корисними додатками для мандрівників.

Додатки для економії часу й грошей в подорожах

Для модниць мандрівниця порекомендувала звантажити Acloset, який допоможе підібрати образи із ваших речей. Завдяки йому ви зможете суттєво зекономити на багажі та полегшите собі поїздку.

Щоб зекономити на ресторанах і смачно поїсти, туристка порекомендувала додаток Too good to go. В цьому застосунку заклади викладають свіжоприготовані страви, які не з'їли за день відвідувачі. Проте тревел-блогерка попередила, що ви заздалегідь не можете обрати страву, яку хочете, і ваш обід чи вечеря можуть стати сюрпризом.

Дівчина також нагадала про ChatGPT. Штучний інтелект неодноразово прокладав їй цікаві маршрути за кордоном та відкривав цікаві місця. Проте перед пригодою краще перевіряти актуальні зміни, щоб не розчаруватися через ремонтні роботи чи закриття тих чи інших музеїв.

