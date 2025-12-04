Відео
Головна Транспорт 3 найкращі станції метро Києва, які вразять кожного (фото)

3 найкращі станції метро Києва, які вразять кожного (фото)

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 06:15
Найгарніші станції метро Києва — який вигляд мають (фото)
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Столичний метрополітен є найдоступнішим та найшвидшим транспортом, за допомогою якого можна дістатися майже до будь-якої точки Києва. Щодня, без вихідних, потяги метро доставляють киян та гостей столиці додому, на роботу чи до популярних туристичних локацій. 

Редакція Новини.LIVE розкаже про найгарніші станції столичного метро.

Читайте також:

"Золоті ворота"

Вона розташована на Сирецько-Печерській лінії (зеленій) лінії метро. Ця станція, побудована у 1989 році, неодноразово входила до рейтингу найгарніших станцій світу таких авторитетних видань як The Daily Telegraph і The Guardian. Вона прикрашена красивими мозаїками та величезними бронзовими люстрами. На її мозаїках зображені правителі Києва, церковні діячі та величні церкви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Хрещатик"

Вона знаходиться на Святошинсько-Броварській (червоній) лінії, її побудували однією із перших у 1952 році. Станція прикрашена в українських мотивах. Її візитівкою є майоліка із квітковим орнаментом, яку створила художниця Оксана Грудзинська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Осокорки"

Вона розташована на Сирецько-Печерській (зеленій) гілці метро. Її прикрашають 8 сучасних муралів, створених художниками. Усі малюнки присвячені українській єдності. Є картина з українським актором Богданом Ступкою, а також із Володимиром Доносом — вчителем з Полтавщини, який вижив після важкого обстрілу під Іловайськом на Донеччині та потрапив у полон. Нині чоловік повернувся і продовжує навчати дітей.

Станції метро Києв - фото 1
Мурал із Богданом Ступкою. Фото: Гео Лерос via Facebook

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також ми показували дитячі вагони УЗ. Вони отримали сучасні рішення, які роблять подорожі маленьких українців та їх батьків більш комфортними.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
