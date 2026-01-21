Видео
29 линий и 468 станций — где самое запутанное метро мира

29 линий и 468 станций — где самое запутанное метро мира


Дата публикации 21 января 2026 07:32
Самое запутанное метро мира — карта
Метро в Нью-Йорке. Фото: Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin

В крупных городах по всему миру передвижение из пункта А в пункт Б на поезде метрополитена может быть сложной задачей даже для тех, кто живет в мегаполисах всю жизнь. В частности, есть страны, метро в которых насчитывает более 200 станций.

Новини.LIVE подробнее расскажут о метрополитенах мира с самыми запутанными картами.

Читайте также:

Лондон (Великобритания)

Именно в столице Великобритании первым в мире появилось метро. Оно является старейшим и возглавляет рейтинг самых запутанных метрополитенов мира — оно насчитывает 270 станций. Однако некоторые станции сейчас закрыты для пассажиров.

Британцы называют метро "трубой", ведь оно имеет много переходов и если вы случайно пропустите станцию — будет недостаточно просто перейти на другую платформу. Поезд может двигаться в совершенно другую сторону города.

None - фото 1
Карта метро Лондона. Фото: TfL Maps

Токио (Япония)

Японское метро было построено в 1925 году. Оно насчитывает 13 линий и 282 станции. Многим путешественникам может показаться, что карта метро Токио — это клубок запутанных нитей, однако оно было построено по определенной системе.

Каждая линия метро обозначена отдельным цветом, в частности, ими обозначены кружочки узлов с пересадками. В этих кругах указывается буква линии и номер станции. Кроме того, в метрополитене много указателей.

None - фото 2
Карта метро Токио. Фото: tokyometro.jp

Нью-Йорк (США)

Этот метрополитен является настоящим рекордсменом. Метро Нью-Йорка насчитывает 26 маршрутов, 29 линий и 468 станций. Туристам важно понимать, что понятия "маршрут" и "линия метро" — кардинально разные понятия. Кроме того, расписание поездов может меняться в зависимости от линии или дня недели. Однако на каждой станции метро есть телефон, по которому каждый пассажир может получить помощь — как добраться до той или иной станции.

None - фото 3
Карта метро Нью-Йорка. Фото: nycsubway.org

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

путешествие Япония Нью-Йорк Лондон метрополитен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
