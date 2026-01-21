Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт 29 ліній та 468 станцій — де найзаплутаніше метро світу

29 ліній та 468 станцій — де найзаплутаніше метро світу

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 07:32
Найзаплутаніше метро світу — карта
Метро в Нью-Йорку. Фото: Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin

У великих містах по всьому світу пересування з пункту А до пункту Б на потязі метрополітену може бути складним завданням навіть для тих, хто живе в мегаполісах все життя. Зокрема, є країни, метро в яких нараховує понад 200 станцій.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про метрополітени світу із найзаплутанішими мапами.

Реклама
Читайте також:

Лондон (Велика Британія)

Саме в столиці Британії першим у світі з'явилось метро. Воно є найстарішим та очолює рейтинг найзаплутаніших метрополітенів світу — воно нараховує 270 станцій. Проте деякі станції нині закриті для пасажирів.

Британці називають метро "трубою", адже воно має багато переходів і якщо ви випадково пропустите станцію — буде недостатньо просто перейти на іншу платформу. Потяг може рухатись у зовсім інший бік міста.

None - фото 1
Карта метро Лондона. Фото: TfL Maps

Токіо (Японія)

Японське метро було побудоване у 1925 році. Воно нараховує 13 ліній та 282 станції. Багатьом мандрівникам може здатися, що карта метро Токіо — це клубок заплутаних ниток, проте воно було побудовано за певною системою.

Кожна лінія метро позначена окремим кольором, зокрема, ними позначені кружечки вузлів із пересадками. У цих кругах вказується літера лінії та номер станції. Окрім того, в метрополітені багато вказівників.

None - фото 2
Карта метро Токіо. Фото: tokyometro.jp

Нью-Йорк (США)

Цей метрополітен є справжнім рекордсменом. Метро Нью-Йорка нараховує 26 маршрутів, 29 ліній та 468 станцій. Туристам важливо розуміти, що поняття "маршрут" та "лінія метро" — кардинально різні поняття. Окрім того, розклад потягів може змінюватись залежно від лінії чи дня тижня. Проте на кожній станції метро є телефон, за яким кожен пасажир може отримати допомогу — як дістатися до тієї чи іншої станції.

None - фото 3
Карта метро Нью-Йорка. Фото: nycsubway.org

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

подорож Японія Нью-Йорк Лондон метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації