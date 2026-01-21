Найзаплутаніше метро світу — карта

29 ліній та 468 станцій — де найзаплутаніше метро світу
У великих містах по всьому світу пересування з пункту А до пункту Б на потязі метрополітену може бути складним завданням навіть для тих, хто живе в мегаполісах все життя. Зокрема, є країни, метро в яких нараховує понад 200 станцій.
Новини.LIVE детальніше розкажуть про метрополітени світу із найзаплутанішими мапами.
Лондон (Велика Британія)
Саме в столиці Британії першим у світі з'явилось метро. Воно є найстарішим та очолює рейтинг найзаплутаніших метрополітенів світу — воно нараховує 270 станцій. Проте деякі станції нині закриті для пасажирів.
Британці називають метро "трубою", адже воно має багато переходів і якщо ви випадково пропустите станцію — буде недостатньо просто перейти на іншу платформу. Потяг може рухатись у зовсім інший бік міста.
Токіо (Японія)
Японське метро було побудоване у 1925 році. Воно нараховує 13 ліній та 282 станції. Багатьом мандрівникам може здатися, що карта метро Токіо — це клубок заплутаних ниток, проте воно було побудовано за певною системою.
Кожна лінія метро позначена окремим кольором, зокрема, ними позначені кружечки вузлів із пересадками. У цих кругах вказується літера лінії та номер станції. Окрім того, в метрополітені багато вказівників.
Нью-Йорк (США)
Цей метрополітен є справжнім рекордсменом. Метро Нью-Йорка нараховує 26 маршрутів, 29 ліній та 468 станцій. Туристам важливо розуміти, що поняття "маршрут" та "лінія метро" — кардинально різні поняття. Окрім того, розклад потягів може змінюватись залежно від лінії чи дня тижня. Проте на кожній станції метро є телефон, за яким кожен пасажир може отримати допомогу — як дістатися до тієї чи іншої станції.
Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.
Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.
Читайте Новини.LIVE!