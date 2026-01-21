Найзаплутаніше метро світу — карта

Метро в Нью-Йорку. Фото: Metropolitan Transportation Authority / Patrick Cashin

У великих містах по всьому світу пересування з пункту А до пункту Б на потязі метрополітену може бути складним завданням навіть для тих, хто живе в мегаполісах все життя. Зокрема, є країни, метро в яких нараховує понад 200 станцій.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про метрополітени світу із найзаплутанішими мапами.

Лондон (Велика Британія)

Саме в столиці Британії першим у світі з'явилось метро. Воно є найстарішим та очолює рейтинг найзаплутаніших метрополітенів світу — воно нараховує 270 станцій. Проте деякі станції нині закриті для пасажирів.

Британці називають метро "трубою", адже воно має багато переходів і якщо ви випадково пропустите станцію — буде недостатньо просто перейти на іншу платформу. Потяг може рухатись у зовсім інший бік міста.

Карта метро Лондона. Фото: TfL Maps

Токіо (Японія)

Японське метро було побудоване у 1925 році. Воно нараховує 13 ліній та 282 станції. Багатьом мандрівникам може здатися, що карта метро Токіо — це клубок заплутаних ниток, проте воно було побудовано за певною системою.

Кожна лінія метро позначена окремим кольором, зокрема, ними позначені кружечки вузлів із пересадками. У цих кругах вказується літера лінії та номер станції. Окрім того, в метрополітені багато вказівників.

Карта метро Токіо. Фото: tokyometro.jp

Нью-Йорк (США)

Цей метрополітен є справжнім рекордсменом. Метро Нью-Йорка нараховує 26 маршрутів, 29 ліній та 468 станцій. Туристам важливо розуміти, що поняття "маршрут" та "лінія метро" — кардинально різні поняття. Окрім того, розклад потягів може змінюватись залежно від лінії чи дня тижня. Проте на кожній станції метро є телефон, за яким кожен пасажир може отримати допомогу — як дістатися до тієї чи іншої станції.

Карта метро Нью-Йорка. Фото: nycsubway.org

