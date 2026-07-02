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Главная Транспорт 2 июля десятки поездов УЗ идут с опозданием на несколько часов: список

2 июля десятки поездов УЗ идут с опозданием на несколько часов: список

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Дата публикации 2 июля 2026 13:06
Массовые задержки поездов Укрзализныци 2 июля: какие рейсы отстают от расписания почти на 8 часов
В Украине массово задерживаются поезда. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Утром 2 июля большое количество поездов Укрзализныци курсирует со значительными задержками. У десятков рейсов отставание от расписания превышает один час, а некоторые из них могут опоздать почти на 8 часов.

О том, какие поезда «Укрзализныци» движутся со значительным опозданием 2 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Почему задерживаются поезда Укрзализныци

В четверг, 2 июля, задержки фиксируются на различных направлениях и маршрутах по всей стране. Основными причинами называют:

  • технические неисправности и другие производственные проблемы;
  • влияние боевых действий, затрудняющих движение и работу инфраструктуры;
  • задержки на границе, касающиеся международных рейсов (в частности, направлений в Пшемысля и Хелм).

Из-за этого ситуация на разных маршрутах сильно различается. Часть поездов отстает от графика незначительно — примерно на 30-60 минут, другие прибывают с опозданием на 2-3 часа. В то же время есть рейсы, где задержка достигает 5-8 часов.

Какие поезда задерживаются больше всего

Наибольшие отклонения от расписания, по состоянию на 11 утра, наблюдаются у следующих рейсов Укрзализныци:

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  1. №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород: +7:50, в пути.
  2. №1/2 Харьков-Пасс. — Рахов: +7:50, в пути.
  3. №93/94 Харьков-Пасс. — Хелм: +6:16, в пути.
  4. №123/124 Харьков-Пасс. — Черновцы: +5:51, в пути.
  5. №127/128 Запорожье-1 — Тернополь: +5:44, в пути.
  6. №63/64 Пшемысль-Главный → Харьков-Пасс.: +5:17, в пути.
  7. №7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная: +4:55, в пути.
  8. №21/22 Харьков-Пасс. — Львов: +4:22, в пути.
  9. №89/90 Киев-Пасс. — Пшемысль Главный: +4:16, в пути.
  10. №273/274 Киев-Пасс. — Мукачево: +4:16, в пути.
  11. №67/68 Киев-Пасс. — Варшава Заходня: +3:35, в пути.
  12. №103/104 Лозовая-Пас. — Львов: +3:31, в пути.
  13. №257/258 Ясиня — Черкассы: +3:24, в пути.
  14. №259/260 Ужгород — Черкассы: +3:24, в пути.
  15. №7/8 Черновцы — Киев-Пасс.: +3:17, в пути.
  16. №749/750 Киев-Пасс. — Вена-Западная: +3:16, в пути.
  17. №259/260 Черкассы — Ужгород: +3:09, в пути.
  18. №257/258 Черкассы — Ясиня: +2:55, в пути.
  19. №747/748 Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс.: +2:39, в пути.
  20. №129/130 Мукачево — Полтава-Южная: +2:36, в пути.
  21. №3/4 Днепр-Главный — Ужгород: +2:34, в пути.
  22. №85/86 Запорожье-1 — Львов: +2:34, в пути.
  23. №55/56 Рахов — Киев-Пасс.: +2:24, в пути.
  24. №137/138 Ясиня — Киев-Пасс.: +2:24, в пути.
  25. №141/142 Ясиня — Чернигов: +2:24, в пути.
  26. №69/70 Пшемысль Главный — Кременчуг-Пасс.: +2:22, в пути.
  27. №131/132 Мукачево — Кременчуг-Пасс.: +2:22, в пути.
  28. №85/86 Львов — Запорожье-1: +2:20, в пути.
  29. №5/6 Ясиня — Запорожье-1: +2:20, в пути
  30. №81/82 Киев-Пасс. — Ужгород: +2:06, в пути.
  31. №23/24 Киев-Пасс. — Хелм: +2:00, в пути.
  32. №19/20 Хелм — Киев-Пасс.: +1:56, в пути.
  33. №67/68 Варшава Заходня — Киев-Пасс.: +1:56, в пути.
  34. №715/716 Пшемысль Главный — Киев-Пассажирский: +1:56, в пути.
  35. №773/774 Жмеринка — Конотоп: +1:42, в пути.
  36. №119/120 Днепр-Главный — Хелм: +1:36, в пути.
  37. №13/14 Киев-Пассажирский — Солотвино-1: +1:35, в пути.
  38. №77/78 Одесса-Главная — Ковель-Пасс.: +1:15, в пути.
  39. №5/6 Запорожье-1 — Ивано-Франковск: +1:08, в пути.
  40. №27/28 Чоп — Киев-Пасс.: +0:49, в пути.
  41. №95/96 Рахов — Киев-Пас.: +0:49, в пути.
  42. №749/750 Ужгород — Киев-Пасс.: +0:43, в пути.
  43. №3/4 Ужгород — Днепр-Главный: +0:34, в пути.
  44. №31/32 Пшемысль-Главный — Запорожье-1: +0:34, в пути.
  45. №37/38 Одесса-Главная — Ужгород: +0:33, в пути.
  46. №147/148 Одесса-Главная — Житомир: +0:21, в пути.
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Какие поезда УЗ больше всего отстают от графика 2 июля 2026 года. Фото: Скриншот

Что следует учитывать пассажирам Укрзализныци

Следует учитывать, что приведенный перечень поездов с задержками является неполным — фактическое количество рейсов с отклонением от расписания больше.

Также в Укрзализныце подчеркивают, что прогнозируемое время прибытия и отправления является ориентировочным и может меняться в зависимости от ситуации на маршруте.

Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать онлайн — через официальные сервисы УЗ, где доступны интерактивные дашборды и функция поиска конкретных рейсов.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы путешествуют по стране и за границу именно на поездах. Но во время войны планировать поездки стало гораздо сложнее. Хорошо, что в Укрзализныце, в отличие от некоторых перевозчиков и авиакомпаний, можно вернуть деньги за билет.

Также Новини.LIVE сообщали, что на этой неделе в Украине стоит сильная жара, и тем, кто едет на поезде, приходится особенно тяжело. Не все вагоны оснащены кондиционерами или нормальной вентиляцией, поэтому в пути бывает очень душно, что плохо сказывается на самочувствии. В Укрзализныце объяснили, почему пока невозможно оборудовать все поезда современными системами охлаждения.

Укрзализныця транспорт поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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