Массовые задержки поездов Укрзализныци 2 июля: какие рейсы отстают от расписания почти на 8 часов

2 июля десятки поездов УЗ идут с опозданием на несколько часов: список
Утром 2 июля большое количество поездов Укрзализныци курсирует со значительными задержками. У десятков рейсов отставание от расписания превышает один час, а некоторые из них могут опоздать почти на 8 часов.
О том, какие поезда «Укрзализныци» движутся со значительным опозданием 2 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.
Почему задерживаются поезда Укрзализныци
В четверг, 2 июля, задержки фиксируются на различных направлениях и маршрутах по всей стране. Основными причинами называют:
- технические неисправности и другие производственные проблемы;
- влияние боевых действий, затрудняющих движение и работу инфраструктуры;
- задержки на границе, касающиеся международных рейсов (в частности, направлений в Пшемысля и Хелм).
Из-за этого ситуация на разных маршрутах сильно различается. Часть поездов отстает от графика незначительно — примерно на 30-60 минут, другие прибывают с опозданием на 2-3 часа. В то же время есть рейсы, где задержка достигает 5-8 часов.
Какие поезда задерживаются больше всего
Наибольшие отклонения от расписания, по состоянию на 11 утра, наблюдаются у следующих рейсов Укрзализныци:
- №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород: +7:50, в пути.
- №1/2 Харьков-Пасс. — Рахов: +7:50, в пути.
- №93/94 Харьков-Пасс. — Хелм: +6:16, в пути.
- №123/124 Харьков-Пасс. — Черновцы: +5:51, в пути.
- №127/128 Запорожье-1 — Тернополь: +5:44, в пути.
- №63/64 Пшемысль-Главный → Харьков-Пасс.: +5:17, в пути.
- №7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная: +4:55, в пути.
- №21/22 Харьков-Пасс. — Львов: +4:22, в пути.
- №89/90 Киев-Пасс. — Пшемысль Главный: +4:16, в пути.
- №273/274 Киев-Пасс. — Мукачево: +4:16, в пути.
- №67/68 Киев-Пасс. — Варшава Заходня: +3:35, в пути.
- №103/104 Лозовая-Пас. — Львов: +3:31, в пути.
- №257/258 Ясиня — Черкассы: +3:24, в пути.
- №259/260 Ужгород — Черкассы: +3:24, в пути.
- №7/8 Черновцы — Киев-Пасс.: +3:17, в пути.
- №749/750 Киев-Пасс. — Вена-Западная: +3:16, в пути.
- №259/260 Черкассы — Ужгород: +3:09, в пути.
- №257/258 Черкассы — Ясиня: +2:55, в пути.
- №747/748 Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс.: +2:39, в пути.
- №129/130 Мукачево — Полтава-Южная: +2:36, в пути.
- №3/4 Днепр-Главный — Ужгород: +2:34, в пути.
- №85/86 Запорожье-1 — Львов: +2:34, в пути.
- №55/56 Рахов — Киев-Пасс.: +2:24, в пути.
- №137/138 Ясиня — Киев-Пасс.: +2:24, в пути.
- №141/142 Ясиня — Чернигов: +2:24, в пути.
- №69/70 Пшемысль Главный — Кременчуг-Пасс.: +2:22, в пути.
- №131/132 Мукачево — Кременчуг-Пасс.: +2:22, в пути.
- №85/86 Львов — Запорожье-1: +2:20, в пути.
- №5/6 Ясиня — Запорожье-1: +2:20, в пути
- №81/82 Киев-Пасс. — Ужгород: +2:06, в пути.
- №23/24 Киев-Пасс. — Хелм: +2:00, в пути.
- №19/20 Хелм — Киев-Пасс.: +1:56, в пути.
- №67/68 Варшава Заходня — Киев-Пасс.: +1:56, в пути.
- №715/716 Пшемысль Главный — Киев-Пассажирский: +1:56, в пути.
- №773/774 Жмеринка — Конотоп: +1:42, в пути.
- №119/120 Днепр-Главный — Хелм: +1:36, в пути.
- №13/14 Киев-Пассажирский — Солотвино-1: +1:35, в пути.
- №77/78 Одесса-Главная — Ковель-Пасс.: +1:15, в пути.
- №5/6 Запорожье-1 — Ивано-Франковск: +1:08, в пути.
- №27/28 Чоп — Киев-Пасс.: +0:49, в пути.
- №95/96 Рахов — Киев-Пас.: +0:49, в пути.
- №749/750 Ужгород — Киев-Пасс.: +0:43, в пути.
- №3/4 Ужгород — Днепр-Главный: +0:34, в пути.
- №31/32 Пшемысль-Главный — Запорожье-1: +0:34, в пути.
- №37/38 Одесса-Главная — Ужгород: +0:33, в пути.
- №147/148 Одесса-Главная — Житомир: +0:21, в пути.
Что следует учитывать пассажирам Укрзализныци
Следует учитывать, что приведенный перечень поездов с задержками является неполным — фактическое количество рейсов с отклонением от расписания больше.
Также в Укрзализныце подчеркивают, что прогнозируемое время прибытия и отправления является ориентировочным и может меняться в зависимости от ситуации на маршруте.
Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать онлайн — через официальные сервисы УЗ, где доступны интерактивные дашборды и функция поиска конкретных рейсов.
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