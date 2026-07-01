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Головна Транспорт В УЗ відповіли, чи можливо облаштувати кондиціонери в кожному потязі

В УЗ відповіли, чи можливо облаштувати кондиціонери в кожному потязі

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 10:39
Кондиціонер у потягах УЗ: чи можна встановити в кожному вагоні
Спека в потягах УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Цього тижня Україну накрила неймовірна спека і найменше можна позаздрити тим, хто вимушений їхати на потязі у ці дні. Далеко не всі вагони облаштовані кондиціонерами та вентиляцією, а задуха негативно впливає на здоров'я та самопочуття. В Укрзалізниці пояснили, чому не можна облаштувати відповідною технікою усі потяги.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Кондиціонери у потягах УЗ

В мережі частина пасажирів критикує перевізника через те, що люди вимушені буквально виживати у вагонах без кондиціонування. Один з мандрівників поцікався, чи взагалі існує якась технічна можливість встановити кондиціонери у вагонах.

В УЗ пояснили, що технічно це можливо, проте далеко не для всіх вагонів. Зокрема, переважна більшість старих пасажирських вагонів проєктувалася без систем кондиціонування і щоб їх переоблаштувати, недостатньо лише просто змонтувати кондиціонер.

Так, для встановлення кондиціонерів у старих вагонах потрібно все перебудовувати — від заміни системи електроживлення й високовольтного обладнання до внесення змін у конструкції. Відповідні роботи є складними та вартують мільйони гривень на один вагон.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, як зробити свою поїздку в потязі Укрзалізниці під час екстремальної спеки максимально комфортною. Зокрема, пасажирам варто подбати про достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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