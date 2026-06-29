Подорож Укрзалізницею: коли квитки можна повернути лише через касу

Придбання квитків на потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто для подорожей всередині країни та за її межами обирають потяги. Проте в розпал війни важко будувати плани. На щастя, політика Укразалізниця, на відміну від багатьох перевізників та авіакомпаній, передбачає компенсацію за повернення квитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Чому не можна повернути онлайн квитки за годину до відправлення потяга УЗ

Одна з пасажирок намагалася повернути квитки на потяг за менш ніж 1 годину до відправлення. Вона додала, що цей посадковий талон може бути комусь дуже потрібний.

Мандрівниця здала свій квиток до залізничної каси за 10 хвилини до відправлення потягу та їй повернули 40% від його вартості.

В УЗ пояснили, що відповідне обмеження, це один з інструментів боротьби із перекупами. Зокрема, неодноразово були зафіксовані випадки, коли квитки масово викуповувалися, а потім поверталися в останні хвилини або перепродавалися, що створювало штучний дефіцит для інших пасажирів.

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Перевізник дозволив повернення квитків за годину до відправлення до кас на вокзалах, адже це додаткова перевірка і контроль, який значно ускладнює зловживання перекупів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.