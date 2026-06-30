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Головна Транспорт Чому полиця не закріплюється за пасажиром під час купівлі квитка: відповідь УЗ

Чому полиця не закріплюється за пасажиром під час купівлі квитка: відповідь УЗ

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 10:38
Купівля квитків УЗ: чому не бронюється полиця, поки вводиш свої дані в додатку чи на сайті перевізника
Квитки Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літніх відпусток купівля квитків на потяг Укрзалізниці перетворюється на важкий квест. На відміну від автобуса, у вагоні є можливість відпочити та поспати. Перевізник пояснив, чому не бронюється полиця, поки вводиш свої дані для купівлі квитків.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Нюанси бронювання квитків УЗ

Одна з пасажирок поскаржилася на те, що не встигла забронювати потрібні місця в потязі, адже поки вводила дані, їх хтось вже викупив.

"Навіщо тоді показувати, що місця доступні, якщо їх не бронюють хоча б на час оформлення?", — додала вона.

https://www.threads.com/@ksyu_meier/post/DaMyhjgjcK9?xmt=AQG0XpAUEyizlDDeV_acpfSZ5fvCzkiKG1mL4kxcRxdfcA

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В Укрзалізниці пояснили, що місце не може бути заброньоване лише на час введення даних, адже тоді тисячі користувачів могли б просто утримувати десятки місць, не завершуючи оформлення.

Перевізник підкреслив, що через таку б можливість попереднього бронювання інші пасажири взагалі не змогли б придбати квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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