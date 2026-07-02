Масова затримка потягів Укрзалізниці 2 липня: які рейси відстають від графіка майже на 8 годин

В Україні масово затримуються потяги. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Вранці 2 липня велика кількість поїздів Укрзалізниці курсує із суттєвими затримками. У десятків рейсів відставання від графіка перевищує одну годину, а деякі з них можуть запізнитись майже на 8 год.

Про те, які потяги Укрзалізниці рухаються зі значним запізненням 2 липня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Чому затримуються потяги Укрзалізниці

У четвер, 2 липня, затримки фіксуються на різних напрямках і маршрутах по всій країні. Основними причинами називають:

технічні несправності та інші виробничі проблеми;

вплив бойових дій, які ускладнюють рух та роботу інфраструктури;

затримки на кордоні, що стосується міжнародних рейсів (зокрема напрямків до Пшемисля та Хелма).

Через це ситуація на різних маршрутах дуже різниться. Частина поїздів відстає від графіка незначно — приблизно на 30-60 хвилин, інші прибувають із запізненням на 2-3 години. Водночас є рейси, де затримка сягає 5-8 годин.

Які поїзди затримуються найбільше

Найбільші відхилення від графіка, станом на 11 ранку, мають такі рейси Укрзалізниці:

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№17/18 Харків-Пас. — Ужгород: +7:50, в дорозі. №1/2 Харків-Пас. — Рахів: +7:50, в дорозі. №93/94 Харків-Пас. — Хелм: +6:16, в дорозі. №123/124 Харків-Пас. — Чернівці: +5:51, в дорозі. №127/128 Запоріжжя-1 — Тернопіль: +5:44, в дорозі. №63/64 Пшемисль Головний → Харків-Пас.: +5:17, в дорозі. №7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна: +4:55, в дорозі. №21/22 Харків-Пас. — Львів: +4:22, в дорозі. №89/90 Київ-Пас. — Пшемисль Головний: +4:16, в дорозі. №273/274 Київ-Пас. — Мукачево: +4:16, в дорозі. №67/68 Київ-Пас. — Варшава Заходня: +3:35, в дорозі. №103/104 Лозова-Пас. — Львів: +3:31, в дорозі. №257/258 Ясіня — Черкаси: +3:24, в дорозі. №259/260 Ужгород — Черкаси: +3:24, в дорозі. №7/8 Чернівці — Київ-Пас.: +3:17, в дорозі. №749/750 Київ-Пас. — Відень Західний: +3:16, в дорозі. №259/260 Черкаси — Ужгород: +3:09, в дорозі. №257/258 Черкаси — Ясіня: +2:55, в дорозі. №747/748 Тернопіль-Пас. — Київ-Пас.: +2:39, в дорозі. №129/130 Мукачево — Полтава-Півд.: +2:36, в дорозі. №3/4 Дніпро-Головний — Ужгород: +2:34, в дорозі. №85/86 Запоріжжя-1 — Львів: +2:34, в дорозі. №55/56 Рахів — Київ-Пас.: +2:24, в дорозі. №137/138 Ясіня — Київ-Пас.: +2:24, в дорозі. №141/142 Ясіня — Чернігів: +2:24, в дорозі. №69/70 Пшемисль Головний — Кременчук-Пас.: +2:22, в дорозі. №131/132 Мукачево — Кременчук-Пас.: +2:22, в дорозі. №85/86 Львів — Запоріжжя-1: +2:20, в дорозі. №5/6 Ясіня — Запоріжжя-1: +2:20, в дорозі №81/82 Київ-Пас. — Ужгород: +2:06, в дорозі. №23/24 Київ-Пас. — Хелм: +2:00, в дорозі. №19/20 Хелм — Київ-Пас.: +1:56, в дорозі. №67/68 Варшава Заходня — Київ-Пас.: +1:56, в дорозі. №715/716 Пшемисль Головний — Київ-Пас.: +1:56, в дорозі. №773/774 Жмеринка — Конотоп: +1:42, в дорозі. №119/120 Дніпро-Головний — Хелм: +1:36, в дорозі. №13/14 Київ-Пас. — Солотвино-1: +1:35, в дорозі. №77/78 Одеса-Головна — Ковель-Пас.: +1:15, в дорозі. №5/6 Запоріжжя-1 — Івано-Франківськ: +1:08, в дорозі. №27/28 Чоп — Київ-Пас.: +0:49, в дорозі. №95/96 Рахів — Київ-Пас.: +0:49, в дорозі. №749/750 Ужгород — Київ-Пас.: +0:43, в дорозі. №3/4 Ужгород — Дніпро-Головний: +0:34, в дорозі. №31/32 Пшемисль Головний — Запоріжжя-1: +0:34, в дорозі. №37/38 Одеса-Головна — Ужгород: +0:33, в дорозі. №147/148 Одеса-Головна — Житомир: +0:21, в дорозі.

Які потяги УЗ найбільше відстають від графіка 2 липня 2026 року. Фото: Скриншот

Що варто враховувати пасажирам Укрзалізниці

Варто враховувати, що наведений перелік поїздів із затримками є неповним — фактична кількість рейсів із відхиленням від графіка більша.

Також в Укрзалізниці підкреслюють, що прогнозований час прибуття та відправлення є орієнтовним і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті.

Актуальну інформацію щодо руху поїздів можна відстежувати онлайн — через офіційні сервіси УЗ, де доступні інтерактивні дашборди та функція пошуку конкретних рейсів.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців подорожують по країні та за кордон саме потягами. Але під час війни планувати поїздки стало набагато складніше. Добре, що в Укрзалізниці, на відміну від деяких перевізників і авіаліній, можна повернути гроші за квиток.

Також Новини.LIVE розповідали, що цього тижня в Україні стоїть сильна спека, і тим, хто їде потягом, доводиться особливо важко. Не всі вагони мають кондиціонери або нормальну вентиляцію, тому в дорозі буває дуже душно, що погано впливає на самопочуття. В Укрзалізниці пояснили, чому поки неможливо обладнати всі поїзди сучасними системами охолодження.