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Головна Транспорт Квитки на популярні напрямки від 20 євро: Ryanair оголосив нову акцію

Квитки на популярні напрямки від 20 євро: Ryanair оголосив нову акцію

Ua ru
31 жовтня 2026 16:37
Розпродаж Ryanair до 1 листопада: доступні напрямки та ціни на квитки
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новим розпродажем. Компанія анонсувала акцію на рейси аж до весни 2026 року. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Іспанію та інші країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Акція від Ryanair 

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 1 листопада, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 1 листопада 2026 року по 31 березня 2027 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік: 

  • Вільнюс — Париж (Франція) — 28 євро;
  • Каунас — Стокгольм (Швеція) — 24 євро;
  • Гданськ — Барселона (Іспанія) — 25 євро;
  • Краків — Рим (Італія) — 20 євро;
  • Вроцлав — Малага (Іспанія) — 33 євро;
  • Варшава — Мальта — 25 євро;
  • Берлін — Будапешт (Угорщина) — 20 євро.

Акційні квитки вже доступні на сайті та в додатку авіаперевізника. Пасажирам варто врахувати, що посадкові талони на популярні напрямки розлітаються дуже швидко. У вартість квитків не входить адміністративний збір.

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Щоб не доплачувати в аеропорту за багаж, пасажирам варто пам'ятати, що без доплат пасажири Ryanair можуть взяти з собою особисті речі розміром до 40 × 30 × 20 см. Суми штрафів зазвичай перевищують в кілька разів ціну на квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що вже цієї зими Ryanair скасує 550 000 місць до Естонії та Литви. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку зі зростанням аеропортових зборів у цих двох країнах. Натомість компанія вирішила збільшити пропускну спроможність до Іспанії та Італії. 

авіарейси розпродаж акція знижки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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