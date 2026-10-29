Закриють аеропорт Неаполя: на який термін та в чому причина

Літак Wizz Air. Фото: Naples Capodichino Airport/Facebook

Аеропорт Неаполя "Каподічіно", який є одним із найзавантаженіших аеропортів Італії, тимчасово буде закритий. Обмеження триватимуть цілий місяць. На

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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В Неаполі закриють аеропорт "Каподічіно"

Аеропорт Неаполя буде закритий у листопаді 2026 року для проведення масштабної планової модернізації злітно-посадкової смуги.

Зазначається, що на проєкт загальною вартістю 250 млн євро (209,2 млн фунтів стерлінгів) близько 30 млн євро (25,1 млн фунтів стерлінгів) буде спрямовано на повну реконструкцію злітно-посадкової смуги. Також буде побудовано другий термінал для рейсів за межі Шенгенської зони, зокрема для рейсів до Великої Британії.

На території аеропорту з’являться нові стоянки для літаків, а також нова зона для вантажних перевезень та логістики. Також буде зведено готель, до якого будуть прокладені автомобільні дороги та підземні переходи. Крім того, буде реконструйовано територію навколо аеропорту.

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Аеропорт буде модернізовано, щоб забезпечити обслуговування більшої кількості пасажирів. Зміни дозволять приймати літаки більшої місткості.

Наразі аеропортом щороку користуються 13 мільйонів пасажирів, але до 2035 року ця цифра має зрости до 17,3 мільйона.

На час закриття аеропорту мандрівникам доведеться прямувати до нового аеропорту Салерно-Понтеканьяно.

Компанія Gesac, яка управляє аеропортом Неаполя, запустила маршрутний автобус між площею Гарібальді в Неаполі та аеропортом Салерно "Коста д’Амальфі і Чіленто", щоб допомогти мандрівникам дістатися до аеропорту. Щодня курсуватиме вісім рейсів у кожному напрямку. Також можна скористатися поїздом із центрального вокзалу Неаполя до Салерно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.