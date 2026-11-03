Вокзал в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Через закрите небо багато українців вимушені літати на відпочинок через аеропорти різних європейських країн. Нерідко місцем вильоту наші громадяни обирають столицю Угорщини Будапешт. З головного аеропорту країни можна дістатись до багатьох куточків світу.

Про те, як дістатися з вокзалу до аеропорту Будапешту розкажуть Новини.LIVE.

Реклама

Маршрут до головного аеропорту Угорщини

Будапешті знаходиться міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста, який розташований за 20 км від центру і поряд з об’їзною дорогою М0.

У Будапешті є кілька великих залізничних вокзалів Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar та Déli pályaudvar. З будь-якого з них вам потрібно дістатись до зупинки Deák Ferenc Tér та пересісти на автобус 100E. Дорога займає в середньому 45-65 хвилин.

Зупинка громадського транспорту розташована поблизу залу прильоту. Квиток на автобус 100E обійдеться пасажирам у 6 євро (близько 300 гривень), в той час, як поїздка до аеропорту на таксі вам обійдеться щонайменше у 40 євро.

Читайте також:

Туристкам варто врахувати, що для поїздки в автобусі 100E потрібен спеціальний аеропортовий квиток. Звичайний проїзний не діє, але власники певних проїзних можуть придбати додатковий квиток за 1000 форинтів.

Мандрівникам варто врахувати, що метро відкрите для відвідувачів цілодобово.

Автобус 100E курсує цілодобово. Удень він курсує приблизно кожні 6–10 хвилин, уночі — кожні 30–40 хвилин.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, як пілоти відпочивають під час тривалих польотів. Їм дійсно дозволено спати прямо в кабіні під час польоту. Проте при цьому керування літаком не переходить повністю у режим автопілота.