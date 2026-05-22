Головна Транспорт Розв'язали столітню проблему: американці створили революційний літак

Розв'язали столітню проблему: американці створили революційний літак

Дата публікації: 22 травня 2026 14:14
Літак майбутнього від Otto Aviation: нова розробка США може змінити авіацію
У США розробили надшвидкий суперджет майбутнього. Фото: Otto Aerospace, скріншот відео. Колаж: Новини.LIVE

Американська компанія Otto Aviation показала оновлений проєкт бізнес-джета Phantom 3500 із рекордною економією палива. Новий літак зможе без проблем долати відстані до 6 850 кілометрів на швидкості, що майже дорівнює звуковій. При цьому головною фішкою розробки стала повна відсутність звичних пасажирських ілюмінаторів у салоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прес-реліз Otto Aviation.

Унікальна технологія, яку чекали 100 років

Замість вікон розробники вирішили встановити великі панорамні екрани, які транслюватимуть картинку з камер у реальному часі. Такий крок дозволив зробити корпус максимально гладким задля досягнення суперламінарного обтікання.

У NASA цю технологію назвали справжнім революційним проривом в авіації, адже над подібними рішеннями вчені безрезультатно ламали голови ще з 1930-х років.

Коли почнуться випробування

Інженери вже закінчили попередню експертизу в штаб-квартирі у Флориді та внесли лише косметичні правки в аеродинаміку. Двомоторний джет зможе спокійно літати на висоті до 15,5 кілометрів, залишаючи далеко позаду інші літаки свого класу.

Зараз компанія починає підготовку до реального виробництва літака. Розробники розраховують підняти перший прототип у повітря вже в другій половині 2027 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що найшвидший цивільний літак розпочав польоти в ЄС. Європейське агентство з авіаційної безпеки EASA видало сертифікат на польоти Bombardier Global 8000. Крейсерська швидкість польоту досягає 0,95 Маха (близько 1180 км/год). Для пасажирського рейсу це майже технічна межа. Зараз у світі більше немає жодного лайнера, здатного на подібне.

Також Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії Air New Zealand вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економкласу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками. Пасажирам видаватимуть постільну білизну, ковдри та подушки.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
