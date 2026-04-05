Найшвидший бізнес-джет Європи: Bombardier почав літати по Європі

Літак Bombardier Global 8000 у небі. Фото: Bombardier

Європейське авіаційне агентство EASA видало сертифікат на польоти літака Bombardier Global 8000. Найшвидший серед цивільних реактивних машин сучасності отримав офіційне схвалення для комерційних рейсів над територією Європи. Подібних швидкістей у небі європейський континент не зустрічав з часів виведення з експлуатації літаків Concorde.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Hispaviacion.

Найшвидший літак сучасності

Сертифікація в ЄС завершила тривалу процедуру. Канада і США схвалили літак раніше, тому компанія Bombardier тепер постачає Global 8000 європейським власникам без затримок.

Global 8000 підтримує крейсерську швидкість 0,95 Маха, тобто приблизно 1 180 км/год. Для пасажирського рейсу це майже технічна межа. Наразі жоден сертифікований лайнер у світі не здатен на подібне.

Дальність польоту сягає 8 000 морських миль — майже 15 тисяч кілометрів без посадки. Тепер є можливість без пересадки долетіти з Європи до Австралії або з Південної Америки до Східної Азії.

Читайте також:

Bombardier Global 8000 вже у небі

NetJets, найбільший у світі оператор приватних літаків, зміцнив своє лідерство в секторі ділової авіації, прийнявши на озброєння свій перший Bombardier Global 8000. Цей стратегічний крок не лише розширює його вже великий флот, але й офіційно представляє найшвидший у світі бізнес-джет на ринку бізнес-авіації.

Салон поділено на чотири окремі зони, передбачено повнорозмірне ліжко, простору кухню, санвузол з ілюмінатором. Пасажири мають доступ до багажного відсіку під час польоту.

Дальність польоту та комфорт

Окрім швидкості, літак пропонує дальність польоту 14 800 км, що дозволяє здійснювати прямі рейси, такі як Дубай-Нью-Йорк або Сідней-Лос-Анджелес.

Усередині комфорт також не має собі рівних:

всередині літака підтримується найнижчій у галузі тиск, що значно знижує втому пасажирів;

чотиризонна конфігурація: це єдиний бізнес-джет з чотирма окремими місцями для сидіння, що вміщують до 19 пасажирів;

системи очищення повітря та вдосконалене циркадне освітлення для боротьби з часовими поясами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про причину, через яку пасажира не пустять на літак. Авіакомпанії нагадують — перегляньте паспорт до того, як купуєте квитки.

Документ має бути чинним ще 60 днів по завершенні візи, електронної візи, безвізу чи посвідки на проживання.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому нові правила ЄС щодо ручної поклажі можуть зламати звичну модель лоукостів.

Депутати Європарламенту підтримали зміни до правил захисту авіапасажирів. Наприклад, право кожного пасажира без доплат брати в салон ручну поклажу до 7 кг із сумарними розмірами до 100 см, плюс ще одну особисту річ.

Крім того, Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф "виступить стримуючим фактором" для викорінення неприйнятної поведінки на борту літаків.