Главная Транспорт Решили столетнюю проблему: американцы создали революционный самолет

Решили столетнюю проблему: американцы создали революционный самолет

Дата публикации 22 мая 2026 14:14
Самолет будущего от Otto Aviation: новая разработка США может изменить авиацию
В США разработали сверхбыстрый суперджет будущего. Фото: Otto Aerospace, скриншот видео. Коллаж: Новини.LIVE

Американская компания Otto Aviation показала обновленный проект бизнес-джета Phantom 3500 с рекордной экономией топлива. Новый самолет сможет без проблем преодолевать расстояния до 6 850 километров на скорости, почти равной звуковой. При этом главной фишкой разработки стало полное отсутствие привычных пассажирских иллюминаторов в салоне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-релиз Otto Aviation.

Уникальная технология, которую ждали 100 лет

Вместо окон разработчики решили установить большие панорамные экраны, которые будут транслировать картинку с камер в реальном времени. Такой шаг позволил сделать корпус максимально гладким для достижения суперламинарного обтекания.

В NASA эту технологию назвали настоящим революционным прорывом в авиации, ведь над подобными решениями ученые безрезультатно ломали головы еще с 1930-х годов.

Когда начнутся испытания

Инженеры уже закончили предварительную экспертизу в штаб-квартире во Флориде и внесли лишь косметические правки в аэродинамику. Двухмоторный джет сможет спокойно летать на высоте до 15,5 километров, оставляя далеко позади другие самолеты своего класса.

Читайте также:

Сейчас компания начинает подготовку к реальному производству самолета. Разработчики рассчитывают поднять первый прототип в воздух уже во второй половине 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что самый быстрый гражданский самолет начал полеты в ЕС. Европейское агентство по авиационной безопасности EASA выдало сертификат на полеты Bombardier Global 8000. Крейсерская скорость полета достигает 0,95 Маха (около 1180 км/ч). Для пассажирского рейса это почти технический предел. Сейчас в мире больше нет ни одного лайнера, способного на подобное.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании Air New Zealand уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел экономкласса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями. Пассажирам будут выдавать постельное белье, одеяла и подушки.

самолеты авиация разработка
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
