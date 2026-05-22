Самолет будущего от Otto Aviation: новая разработка США может изменить авиацию

Американская компания Otto Aviation показала обновленный проект бизнес-джета Phantom 3500 с рекордной экономией топлива. Новый самолет сможет без проблем преодолевать расстояния до 6 850 километров на скорости, почти равной звуковой. При этом главной фишкой разработки стало полное отсутствие привычных пассажирских иллюминаторов в салоне.

Уникальная технология, которую ждали 100 лет

Вместо окон разработчики решили установить большие панорамные экраны, которые будут транслировать картинку с камер в реальном времени. Такой шаг позволил сделать корпус максимально гладким для достижения суперламинарного обтекания.

В NASA эту технологию назвали настоящим революционным прорывом в авиации, ведь над подобными решениями ученые безрезультатно ломали головы еще с 1930-х годов.

Когда начнутся испытания

Инженеры уже закончили предварительную экспертизу в штаб-квартире во Флориде и внесли лишь косметические правки в аэродинамику. Двухмоторный джет сможет спокойно летать на высоте до 15,5 километров, оставляя далеко позади другие самолеты своего класса.

Сейчас компания начинает подготовку к реальному производству самолета. Разработчики рассчитывают поднять первый прототип в воздух уже во второй половине 2027 года.

