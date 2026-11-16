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Головна Транспорт Доведеться доплачувати: Укрзалізниця попередила про нюанс щодо квитків

Доведеться доплачувати: Укрзалізниця попередила про нюанс щодо квитків

Ua ru
16 листопада 2026 20:25
Подорож із Укрзалізницею: перелік потягів, на які варто роздрукувати квитки Facebook
Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Діджиталізація настільки увішла у життя українців, що багато хто перестав друкувати квитки. Укрзалізниця пускає в потяг пасажирів із електронними квитки, проте є винятки. Зокрема, на деяких міжнародних маршрутах у мандрівників вимагають пред'явити друковані посадкові талони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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На які потяги варто друкувати квитки

За правила перевезень Укрзалізниці, для посадки  на більшість рейсів всередині країни пасажирам  достатньо показати провідникові квитки на потяг у будь-якому гаджеті — чи телефоні, чи планшеті.

Проте мандрівникам, які вирушають до кількох країн Європи, необхідно мати при собі роздруковані квитки. Така вимога пов'язана із тим, що залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині перевіряють паперові посадкові документи пасажирів. 

Вони роблять на роздрукованих квитках позначки, а також фіксують всі необхідні дані для статистики та звітності перевезень.

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Потяги, у яких в пасажирів можуть виникнути проблеми без роздрукованих посадкових талонів:

  • 009К Київ — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Київ;
  • 749Д Київ — Відень;
  • 149Д Відень — Київ;
  • 140Д Чоп — Відень;
  • 146Д Чоп — Відень;
  • 143Д Відень — Чоп. 

Для інших маршрутів, в тому числі й міжнародних, пасажирам достатньо пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті.

Завантажити pdf-квиток, щоб роздрукувати його можна у застосунку перевізника. Провідник під час перевірки документів сканує кожен посадковий талон застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

Укрзалізниця подорож поїзди залізниця квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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