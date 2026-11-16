Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Діджиталізація настільки увішла у життя українців, що багато хто перестав друкувати квитки. Укрзалізниця пускає в потяг пасажирів із електронними квитки, проте є винятки. Зокрема, на деяких міжнародних маршрутах у мандрівників вимагають пред'явити друковані посадкові талони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

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На які потяги варто друкувати квитки

За правила перевезень Укрзалізниці, для посадки на більшість рейсів всередині країни пасажирам достатньо показати провідникові квитки на потяг у будь-якому гаджеті — чи телефоні, чи планшеті.

Проте мандрівникам, які вирушають до кількох країн Європи, необхідно мати при собі роздруковані квитки. Така вимога пов'язана із тим, що залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині перевіряють паперові посадкові документи пасажирів.

Вони роблять на роздрукованих квитках позначки, а також фіксують всі необхідні дані для статистики та звітності перевезень.

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Потяги, у яких в пасажирів можуть виникнути проблеми без роздрукованих посадкових талонів:

009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

Для інших маршрутів, в тому числі й міжнародних, пасажирам достатньо пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті.

Завантажити pdf-квиток, щоб роздрукувати його можна у застосунку перевізника. Провідник під час перевірки документів сканує кожен посадковий талон застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.