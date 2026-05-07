В США гуманоидный робот едва не сорвал вылет: что произошло в самолете

Робот-андроид задержал рейс в США: самолет простоял более часа

Робот-андроид задержал рейс в США: самолет простоял более часа

Дата публикации 7 мая 2026 19:35
В США гуманоидный робот едва не сорвал вылет. Фото: Elite Event Robotics. Коллаж: Новини.LIVE

Робот-гуманоид стал причиной задержки авиарейса в аэропорту Окленда. Самолет в Сан-Диего простоял на взлетной полосе более часа из-за споров вокруг батареи робота и правил перевозки. В итоге авиакомпания изъяла у робота аккумулятор, а пассажиры все это время ждали вылета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Futurism.

Отдельное место для робота

Команда компании Elite Event Robotics летела из Окленда в Сан-Диего вместе с гуманоидным роботом Bebop, который весил около 35 килограммов.

Сначала сотрудники хотели сдать робота в багаж, но в Southwest Airlines заявили, что вес превышает допустимые нормы. После этого компания просто выкупила для него отдельное пассажирское место.

Почему авиакомпания задержала рейс

Когда андроид Bebop уже занял свое место у иллюминатора, бортпроводники начали задавать вопросы о литиевой батарее робота и безопасности устройства. Работники авиакомпании несколько раз проверяли андроида и уточняли характеристики аккумулятора.

Проверки и обсуждения продолжались более часа. В результате Southwest Airlines решила изъять литиевую батарею Bebop, объяснив это нарушением правил относительно размеров аккумуляторов в салоне самолета. Из-за споров о литиевой батарее самолет все это время просто стоял на взлетной полосе, а другие пассажиры вынуждены были ждать.

Местные медиа уже назвали этот случай первой в истории задержкой авиарейса, которую вызвал гуманоидный робот.

Ранее Новини.LIVE писали, что один из крупнейших аэропортов Азии ввел изменения. В рамках трехлетнего эксперимента роботы будут мыть и убирать в самолетах, а также загружать и транспортировать багаж.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на Ближнем Востоке открылся первый в мире веропорт для летающих такси. Аэропорт, расположенный в Дубае, будет обслуживать пассажирские рейсы аппаратов вертикального взлета и посадки.

авиарейсы робот самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
