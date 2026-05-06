Війна на Близькому Сході: Lufthansa попередила про здорожчання квитків

Пасажири мандрують літаком Lufthansa. Фото: Lufthansa, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

На тлі війни на Близькому Сході все більше авіаперевізників вимушені змінювати ціни на квитки. Німецька авіакомпанія Lufthansa вимушена підвищити ціни на польоти та скоротити графік цього року. На такий крок компанія пішла, щоб компенсувати зростання цін на авіаційне паливо у розмірі 1,7 млрд євро у 2026 році через закриття Ормузької протоки.

Про це йдеться на офіційному порталі Lufthansa, передає Новини.LIVE.

Lufthansa Group попередила про здорожчання квитків

Зазначається, що цього літа Lufthansa Group очікує на активний туристичний сезон. Зокрема, на тлі кризи на Близькому Сході мандрівники дедалі частіше переорієнтовуються з аеропортів регіону Перської затоки на європейські хаби.

"Закриття Ормузької протоки призвело до дефіциту поставок авіаційного палива і, відповідно, до значного зростання цін на нього. Це створює значне навантаження на витратну базу авіакомпаній Lufthansa Group. Здорожчання авіаційного палива може призвести до додаткових витрат у розмірі 1,7 млрд євро у 2026 році", — йдеться в повідомленні.

В компанії попередили пасажирів, що мають намір компенсувати це додаткове фінансове навантаження у наступних кварталах за рахунок збільшення доходів від продажу квитків, оптимізації планування мережі та подальших заходів з економії витрат.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали, які авіакомпанії дають можливість літати в борг. Така пропозиція може бути вигідною, якщо заздалегідь бронювати квитки. Туристи мають можливість оплачувати польоти частинами.

Також Новини.LIVE розповідали, що Air India так само "порізала" графік рейсів через космічне зростання цін на авіаційне паливо. Справа в тому, що авіаперевізник був вимушений змінити маршрути через війну на Близькому Сході. Через це компанія зазнала збитків на суму понад 220 млрд рупій (2,3 млн доларів).