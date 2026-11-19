Ryanair знизив ціни на зимові свята: ціни на квитки стартують від 18 євро
Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новими знижками. Компанія анонсувала акцію на рейси з листопада 2026 року по січень 2027 року. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Італію, Британію чи інші країни.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.
Акція Ryanair
Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 19 листопада, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 19 листопада по 31 січня 2027 року.
Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:
- Варшава (WMI) – Рим (CIA) – від 16 євро;
- Варшава (WAW) – Венеція (VCE) – від 23 євро;
- Краків – Мальта – від 17 євро;
- Бухарест (OTP) – Венеція (TSF) – від 20 євро;
- Будапешт – Афіни – від 18 євро;
- Братислава – Лондон (STN) – від 19 євро;
- Прага – Брюссель (CRL) – від 19 євро.
Вартість вказана за одного пасажира в один бік. ціну квитків входить плата за місце та ручна поклажа.
Пасажир має право безкоштовно взяти із собою в літак одну невелику особисту сумку (40 x 30 x 20 см). За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться переплачувати в аеропорту.
Суми штрафів в аеропорту за багаж нерідко в кілька разів перевищують акційну ціну на квитки.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Ryanair розширив авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири можуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.
Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат та обрати найкращі місця. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.