Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новими знижками. Компанія анонсувала акцію на рейси з листопада 2026 року по січень 2027 року. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Італію, Британію чи інші країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 19 листопада, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 19 листопада по 31 січня 2027 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:

Варшава (WMI) – Рим (CIA) – від 16 євро;

Варшава (WAW) – Венеція (VCE) – від 23 євро;

Краків – Мальта – від 17 євро;

Бухарест (OTP) – Венеція (TSF) – від 20 євро;

Будапешт – Афіни – від 18 євро;

Братислава – Лондон (STN) – від 19 євро;

Прага – Брюссель (CRL) – від 19 євро.

Вартість вказана за одного пасажира в один бік. ціну квитків входить плата за місце та ручна поклажа.

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Пасажир має право безкоштовно взяти із собою в літак одну невелику особисту сумку (40 x 30 x 20 см). За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться переплачувати в аеропорту.

Суми штрафів в аеропорту за багаж нерідко в кілька разів перевищують акційну ціну на квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени Ryanair розширив авіабазу в Братиславі ще одним, четвертим літаком B737. Пасажири можуть вигідно літати до Пафосу, Тирани, Турину та Варшави. Квитки вже доступні на сайті та в додатку перевізника. Ціни на рейси стартують від 29,99 євро.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат та обрати найкращі місця. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.