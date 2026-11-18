Салон літака. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Професія бортпровідника залишається популярною на ринку праці. Проте рівень оплати праці в авіації варіюється та залежить від країни, авіакомпанії, стажу та умов співпраці. Одна з бортпровідниць розповіла про зарплату в популярних авіакомпаніях Etihad чи Emirates.

Відповідне відео опублікувала стюардеса vika.timush в соцмережі Instagram, передає Новини.LIVE.

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Скільки платять бортпровідницям у Etihad та Emirates

Локація. Бази обох компаній знаходяться в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Emirates в Дубаї, а от Etihad в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Emirates здійснює рейси у 141 напрямок у більше ніж 75 країнах світу, а от Etihad налічує до 120 напрямків, що знаходяться в 45 країнах.

Знижки на квитки. За словами бортпровідниці, тут точно виграє Etihad, адже у вас буде можливість літати бізнес-класом зі знижками 90%. При цьому в Emirates у вас буде можливість купувати квитки зі знижками тільки в економ-класі.

Робочий колектив. От на рахунок середовища в компанії багато хто каже Emirates "супер-токсік". Це великі компанії і правил тут дійсно багато, тому не очікуйте, що буде супер легко, проте вони обидві дуже схожі. На думку бортпровідниці, єдиною відмінністю є те, що в Emirates більше жорстоких правил, але й більш організованіша робота.

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Житло у відрядженнях. Звісно, обидві компанії забезпечують безкоштовним житлом, а також транспортом.

Зарплата. На самому початку в Etihad платить стюардесам близько 10 тисяч дірхам або 120 тисяч гривень на місяць. В той же час, в Emirates розмір заробітної плати стартує від 11 тисяч 200 дірхам або ж 140 тисяч гривень.

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