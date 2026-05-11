Ремонт доріг завершиться до 1 червня: деталі плану Кабміну

Ремонт доріг в Україні. Фото: Державне Агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Дороги загального користування в Україні мають відремонтувати до 1 червня, а на місцеві автошляхи уряд додатково виділяє 3,5 млрд грн. У Кабміні заявили про план у 10 млн квадратних метрів нового покриття та окремо наголосили на трасах, важливих для оборони й евакуації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які дороги відремонтують першими та чому цієї весни вони виявилися настільки зруйнованими.

Ремонт яких доріг у пріоритеті

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що до початку літа поточні ремонти мають бути завершені на всіх дорогах загального користування. За словами очільниці уряду, першочергово ремонтують дороги з найбільшими пошкодженнями та міжнародні траси, а також ті, що мають значення для логістики, військових перевезень та роботи громад.

Окремо тривають роботи поблизу лінії зіткнення, у 40-кілометровій зоні від фронту. Там ремонти ведуться на 59 ділянках, а загальна протяжність цих відрізків перевищує 1200 км.

Чому цієї весни ситуація з дорогами стала критичною

Автошляхи в Україні руйнувалися роками, але саме цієї весни проблема стала особливо відчутною. В державному Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури наголошують, що зима 2026 року стала найважчою з початку повномасштабної війни.

Були різкі перепади температур, сніг, льодяний дощ, перезволоження покриття через постійні опади. Під час холодної зими, коли температура коливається від "плюсів" до "мінусів", вода затікає у вже існуючі тріщини і ями на дорогах, замерзає і розширюється, буквально підриваючи асфальт зсередини.

Але поточна ситуація є результатом накопиченого дефіциту належного утримання доріг, а не лише одного сезону, кажуть в Агентстві.

Мільярди на дороги

Уряд також погодив додаткове фінансування для місцевих доріг — ще 3,5 млрд грн.

Тим часом перша заступниця голови транспортного комітету Верховної Ради Юлія Клименко нагадала, що за останні роки на будівництво, реконструкцію та ремонт автошляхів з держбюджету витратили понад 300 млрд грн. За її словами, це найбільший обсяг фінансування доріг за всі роки незалежності України.

через технічний дефект міст Патона буде частково перекритий на невизначений термін. До цього комунальники зафіксували руйнування одного зі швів мосту, тому водії змушені проїжджати ділянку лише однією смугою. Загалом стан споруди оцінюють як критичний.

українці зможуть швидше дістатися Польщі. На трасі від Львова до Рави-Руської відкриють п'ять нових мостів. На основних ділянках уже поклали асфальт. Трасу фактично будують заново, бо через війну навантаження на цей напрямок сильно зросло.