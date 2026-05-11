Главная Транспорт Ремонт украинских дорог до 1 июня: какие трассы завершат первыми

Ремонт украинских дорог до 1 июня: какие трассы завершат первыми

Дата публикации 11 мая 2026 14:26
Ремонт дорог завершится до 1 июня: детали плана Кабмина
Ремонт дорог в Украине. Фото: Государственное Агентство восстановления и развития инфраструктуры

Дороги общего пользования в Украине должны отремонтировать до 1 июня, а на местные автодороги правительство дополнительно выделяет 3,5 млрд грн. В Кабмине заявили о плане в 10 млн квадратных метров нового покрытия и отдельно отметили трассы, важные для обороны и эвакуации.

Сайт Новини.LIVE  рассказывает, какие дороги отремонтируют первыми и почему этой весной они оказались настолько разрушенными.

Ремонт каких дорог в приоритете

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что до начала лета текущие ремонты должны быть завершены на всех дорогах общего пользования. По словам главы правительства, в первую очередь ремонтируют дороги с наибольшими повреждениями, международные трассы и те, которые имеют значение для логистики, военных перевозок и работы громад.

Всего правительство планирует сделать ремонт 10 млн квадратных метров дорожного покрытия. Часть работ, как утверждают в Кабмине, уже выполнили на международных трассах.

Отдельно продолжаются работы вблизи линии соприкосновения, в 40-километровой зоне от фронта. Там ремонты ведутся на 59 участках, а общая протяженность этих отрезков превышает 1200 км.

Почему этой весной ситуация с дорогами стала критической

Автодороги в Украине разрушались годами, но именно этой весной проблема стала особенно явной. В государственном Агентстве восстановления и развития инфраструктуры отмечают, что зима 2026 была самой тяжелой с начала полномасштабной войны.

Наблюдались резкие перепады температур, снег, ледяной дождь, переувлажнение покрытия из-за постоянных осадков. Во время холодной зимы, когда температура колеблется от "плюсов" до "минусов", вода затекает в уже существующие трещины и ямы на дорогах, замерзает и расширяется, буквально подрывая асфальт изнутри.

Однако текущая ситуация является результатом накопленного дефицита должного содержания дорог, а не только одного сезона, говорят в Агентстве.

Миллиарды на дороги

Правительство также согласовало дополнительное финансирование для местных дорог — еще 3,5 млрд грн.

Между тем первый заместитель председателя транспортного комитета Верховной Рады Юлия Клименко напомнила, что за последние годы на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог из госбюджета потратили более 300 млрд грн. По ее словам, это самый большой объем финансирования дорог за все годы независимости Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за технического дефекта мост Патона будет частично перекрыт на неопределенный срок. До этого коммунальщики зафиксировали разрушение одного из швов моста, поэтому водители вынуждены проезжать участок только по одной полосе. В целом состояние сооружения оценивается как критическое.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы смогут быстрее добраться до Польши. На трассе от Львова до Равы-Русской откроют пять новых мостов. На основных участках уже положили асфальт. Трассу фактически строят заново, потому что из-за войны нагрузка на это направление сильно возросла.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
