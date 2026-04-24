В Києві зупинять трамваї на пів року: якого району стосується

У Києві з кінця квітня один із районів фактично залишиться без трамвайного сполучення на понад пів року. Це пов'язано з початком капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська", що потягне за собою зміни у русі транспорту й пішоходів.

Ремонт майже до зими

Із 25 квітня до 30 листопада обмежать рух транспорту і пішоходів біля станції метро "Чернігівська". Частину маршрутів закриють, а інші тимчасово змінять.

На час робіт рух шляхопроводом на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і лінією метро перекриють повністю. У міській адміністрації пояснюють це необхідністю оновлення конструкції, яка давно працює під значним навантаженням.

Як зміняться маршрути транспорту

Разом із перекриттям зміниться і схема руху. Частину громадського транспорту знімуть із лінії. Зокрема, до кінця листопау 2026 року не курсуватимуть трамваї №4, 5, 27, 28, 32, 35. Також зупинять автобуси №59 і 2-ТР.

Натомість запровадять тимчасові трамвайні маршрути: №22-К від Заводу залізобетонних конструкцій до станції "Лісова", №23-К і №33-К з Дарницького вагоноремонтного заводу до тієї ж станції.

Окремо з’явиться маршрут №25, який з’єднає "Позняки" із заводом залізобетонних конструкцій через кілька вулиць Дарницького району. Також додадуть нові автобуси №33-Т, №70-Д та №118-Д.

Водіїв і пішоходів просять враховувати зміни заздалегідь. У комунальних службах наполягають, що ремонт відкладати було вже не можна.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що КМДА хоче підняти тариф на проїзд у Київському метрополітені. Департамент транспортної інфраструктури підрахував, що одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у 8 разів.

Водночас Новини.LIVE наводили докази громадського активіста Олександра Глушка. який довів, що насправді реальна собівартість перевезення одного пасажира метрополітеном становить 26 гривень, а транспортом Київпастрансу — 21 гривню. Ці цифри, за його словами, ближчі до фактичних витрат і можуть використовуватися як орієнтир.