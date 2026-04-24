В Киеве остановят трамваи на полгода: какого района касается

В Киеве с конца апреля один из районов фактически останется без трамвайного сообщения более чем на полгода. Это связано с началом капитального ремонта путепровода возле станции метро "Черниговская", что повлечет за собой изменения в движении транспорта и пешеходов.

Ремонт продлится до зимы

С 25 апреля до 30 ноября ограничат движение транспорта и пешеходов возле станции метро "Черниговская". Часть маршрутов закроют, а другие временно изменят.

На время работ движение по путепроводу на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и линией метро перекроют полностью. В городской администрации объясняют это необходимостью обновления конструкции, которая давно работает под значительной нагрузкой.

Как изменятся маршруты транспорта

Вместе с перекрытием изменится и схема движения. Часть общественного транспорта снимут с линии. В частности, до конца ноября 2026 года не будут курсировать трамваи №4, 5, 27, 28, 32, 35. Также остановят автобусы №59 и 2-ТР.

Вместо этого введут временные трамвайные маршруты: №22-К от Завода железобетонных конструкций до станции "Лесная", №23-К и №33-К с Дарницкого вагоноремонтного завода до той же станции.

Отдельно появится маршрут №25, который соединит "Позняки" с заводом железобетонных конструкций через несколько улиц Дарницкого района. Также добавят новые автобусы №33-Т, №70-Д и №118-Д.

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения заранее. В коммунальных службах настаивают, что ремонт откладывать было уже нельзя.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что КГГА хочет поднять тариф на проезд в Киевском метрополитене. Департамент транспортной инфраструктуры подсчитал, что одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. То есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.

В то же время Новини.LIVE приводили доказательства общественного активиста Александра Глушко. который доказал, что на самом деле реальная себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене составляет 26 гривен, а транспортом Киевпастранса — 21 гривну. Эти цифры, по его словам, ближе к фактическим затратам и могут использоваться как ориентир.