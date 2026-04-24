Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ремонт возле "Черниговской": большой район в Киеве останется без трамваев

Ремонт возле "Черниговской": большой район в Киеве останется без трамваев

Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 10:42
В Киеве остановят трамваи на полгода: какого района касается
Женщина стоит возле трамвая. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с конца апреля один из районов фактически останется без трамвайного сообщения более чем на полгода. Это связано с началом капитального ремонта путепровода возле станции метро "Черниговская", что повлечет за собой изменения в движении транспорта и пешеходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КГГА.

Ремонт продлится до зимы

С 25 апреля до 30 ноября ограничат движение транспорта и пешеходов возле станции метро "Черниговская". Часть маршрутов закроют, а другие временно изменят.

На время работ движение по путепроводу на пересечении улицы Миропольской с Броварским проспектом и линией метро перекроют полностью. В городской администрации объясняют это необходимостью обновления конструкции, которая давно работает под значительной нагрузкой.

Как изменятся маршруты транспорта

Вместе с перекрытием изменится и схема движения. Часть общественного транспорта снимут с линии. В частности, до конца ноября 2026 года не будут курсировать трамваи №4, 5, 27, 28, 32, 35. Также остановят автобусы №59 и 2-ТР.

Читайте также:

Вместо этого введут временные трамвайные маршруты: №22-К от Завода железобетонных конструкций до станции "Лесная", №23-К и №33-К с Дарницкого вагоноремонтного завода до той же станции.

Отдельно появится маршрут №25, который соединит "Позняки" с заводом железобетонных конструкций через несколько улиц Дарницкого района. Также добавят новые автобусы №33-Т, №70-Д и №118-Д.

Водителей и пешеходов просят учитывать изменения заранее. В коммунальных службах настаивают, что ремонт откладывать было уже нельзя.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что КГГА хочет поднять тариф на проезд в Киевском метрополитене. Департамент транспортной инфраструктуры подсчитал, что одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. То есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.

В то же время Новини.LIVE приводили доказательства общественного активиста Александра Глушко. который доказал, что на самом деле реальная себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене составляет 26 гривен, а транспортом Киевпастранса — 21 гривну. Эти цифры, по его словам, ближе к фактическим затратам и могут использоваться как ориентир.

метро общественный транспорт трамвай
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации