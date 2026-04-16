Не 64 грн: громадські експерти назвали реальну собівартість поїздки в метро

Не 64 грн: громадські експерти назвали реальну собівартість поїздки в метро

Дата публікації: 16 квітня 2026 15:59
Активісти назвали реальну вартість поїздки в київському метрополітені
Пасажири на станції київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Собівартість поїздки в київському метро може бути значно нижчою, ніж заявляє міська влада. Активісти говорять про завищення показників у документах. І саме ці розрахунки вже використовують як аргумент для можливого підвищення тарифів.

Про це заявив співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко в ефірі День.LIVE.

"Роздуті" цифри на папері

Раніше у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА наголосили, що реальна вартість перевезення одного пасажира в київському метрополітені у 2026 році сягнула майже 64,53 гривень, а в наземному транспорті — наблизилася до позначки у 37,55 гривень. 

Але за даними Олександра Гречка, проблема у самій методиці підрахунку. 

"Ця цифра, яку тільки що озвучували, це роздута собівартість за рахунок паперових цифр, наприклад там нараховується двічі амортизація", — пояснив Гречко.

Йдеться про показники, які формально існують у документах, але не відображають реальних витрат. Саме через це підсумкова сума виглядає значно більшою. Активісти провели власний незалежний аналіз і з'ясували, що влада навмисно роздуває показники, аби виправдати майбутній ціновий стрибок.

Реальна собівартість проїзду

Олександр Гречко наголошує, що реальна собівартість перевезення одного пасажира метрополітеном становить 26 гривень, а транспортом Київпастрансу — 21 гривню. Ці цифри, за його словами, ближчі до фактичних витрат і можуть використовуватися як орієнтир.

Гречко заявив, що такі показники потрібно враховувати перед будь-яким підвищенням тарифів, інакше наслідки можуть бути відчутними, а пасажири взагалі відмовляться від використання транспорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому КМДА хоче підняти тариф на проїзд у метро. За підрахунками влади, одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Наразі ж кияни сплачують за вхід у підземку 8 гривень, тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у 8 разів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що найдорожча вартість за одну поїздку зараз спостерігається у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень. В Одесі проїзд коштує 20 гривень. 

Найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві — від 15 до 18 гривень. 

метро проїзд ціни на квитки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
