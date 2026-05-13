Qatar Airways запускає наддовгий рейс до Боготи і Каракаса

Авіакомпанія презентувала наддовгий рейс із Дохи до Колумбії та Венесуели.

Авіакомпанія Qatar Airways запускає наддовгий рейс із Дохи до Колумбії та Венесуели, який триватиме понад 20 годин. Маршрут стартує вже у липні й стане одним із найдовших у мережі перевізника. У галузі звернули увагу на незвичну частоту польотів і складну схему перельоту.

Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Новий маршрут у Південну Америку

Авіакомпанія відкриє рейси з Дохи до Боготи та Каракаса вже 22 липня. Маршрут стане першим випадком, коли авіаперевізник виконуватиме пасажирські рейси до Колумбії та Венесуели.

Раніше у мережі Qatar Airways у Південній Америці був лише Сан-Паулу.

Польоти виконуватимуть за трикутною схемою. Спочатку літак прямуватиме за маршрутом Доха — Каракас — Богота — Доха, але вже з другого рейсу порядок змінять. Надалі планується схема Доха — Богота — Каракас — Доха.

При цьому Богота розташована на великій висоті над рівнем моря. Через це літаку складніше злітати при повному завантаженні, особливо на таких далеких маршрутах.

Лише два рейси на тиждень

Новий напрямок обслуговуватимуть літаки Boeing 777-200LR на 272 або 276 місць. На борту будуть кабіни QSuites і супутниковий інтернет Starlink.

Рейси виконуватимуть лише двічі на тиждень. Саме це викликало найбільше запитань у профільних аналітиків. За даними Simple Flying, джерело в авіаційній сфері припустило, що маршрут міг з’явитися за підтримки влади Катару, інакше така частота польотів виглядала б економічно сумнівною.

Майже рекорд для Qatar Airways

Відстань між Дохою та Боготою перевищує 13 тисяч кілометрів. Разом із пересадкою в Каракасі переліт із Дохи триватиме понад 20 годин. За тривалістю це буде другий найдовший рейс у маршрутній мережі Qatar Airways.

Довшим наразі залишається тільки переліт з Окленда до Дохи через Аделаїду, але його тимчасово змінили через ситуацію навколо Ірану. Тому саме новий маршрут до Боготи та Каракаса може стати найдовшим у компанії.

