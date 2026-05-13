Qatar Airways запускает сверхдлинный рейс в Боготу и Каракас

Авиакомпания презентовала сверхдлинный рейс из Дохи в Колумбию и Венесуэлу. Фото: Новини.LIVE/Элина Ляхова, Aviation Business. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпания Qatar Airways запускает сверхдлинный рейс из Дохи в Колумбию и Венесуэлу, который продлится более 20 часов. Маршрут стартует уже в июле и станет одним из самых длинных в сети перевозчика. В отрасли обратили внимание на необычную частоту полетов и сложную схему перелета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Новый маршрут в Южную Америку

Авиакомпания откроет рейсы из Дохи в Боготу и Каракас уже 22 июля. Маршрут станет первым случаем, когда авиаперевозчик будет выполнять пассажирские рейсы в Колумбию и Венесуэлу.

Ранее в сети Qatar Airways в Южной Америке был только Сан-Паулу.

Полеты будут выполнять по треугольной схеме. Сначала самолет будет следовать по маршруту Доха — Каракас — Богота — Доха, но уже со второго рейса порядок изменят. В дальнейшем планируется схема Доха — Богота — Каракас — Доха.

Читайте также:

При этом Богота расположена на большой высоте над уровнем моря. Из-за этого самолету сложнее взлетать при полной загрузке, особенно на таких дальних маршрутах.

Только два рейса в неделю

Новое направление будут обслуживать самолеты Boeing 777-200LR на 272 или 276 мест. На борту будут кабины QSuites и спутниковый интернет Starlink.

Рейсы будут выполняться лишь дважды в неделю. Именно это вызвало больше всего вопросов у профильных аналитиков. По данным Simple Flying, источник в авиационной сфере предположил, что маршрут мог появиться при поддержке властей Катара, иначе такая частота полетов выглядела бы экономически сомнительной.

Почти рекорд для Qatar Airways

Расстояние между Дохой и Боготой превышает 13 тысяч километров. Вместе с пересадкой в Каракасе перелет из Дохи продлится более 20 часов. По продолжительности это будет второй самый длинный рейс в маршрутной сети Qatar Airways.

Длиннее пока остается только перелет из Окленда в Доху через Аделаиду, но его временно изменили из-за ситуации вокруг Ирана. Поэтому именно новый маршрут в Боготу и Каракас может стать самым длинным в компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что авиакомпания Emirates обустроит некоторые самолеты ваннами. У пассажиров будет максимум 30 минут на пользование душевой кабиной с горячей водой. Также, кроме душевой кабины в санузле будет туалет, зеркало, умывальник и пол с подогревом. Кроме того, по желанию пассажиру выдадут полотенце, наборы для бритья и ватные палочки.

Также Новини.LIVE сообщали, что британская компания British Airways планирует запустить самый большой в мире салон бизнес-класса на Airbus A380. В частности, самолет будет оборудован 110 раскладными креслами с разделительным экраном для обеспечения приватности. Салон будет иметь звукоизоляцию, чтобы обеспечить спокойное путешествие, а возле каждого кресла будет отдельный шкафчик для хранения вещей.