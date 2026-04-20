Qantas готує новий літак: він зможе летіти 22 години без дозаправки

Літак авіакомпанії Qantas доставляє пасажирів. Фото: flightradar24.com

Австралійська авіакомпанія Qantas готує літак, який поб'є рекорд найдовшого польоту у світі. Літак A350-1000ULR випробує безпересадочний маршрут тривалістю 22 години. Він літатиме без дозаправки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Mirror UK.

Qantas запустить найдовший рейс у світі

Наступного року буде випробувано безпересадочний маршрут нового літака Qantas A350-1000ULR.

Два нових прямих маршрути з'єднають Сідней (Австралія) із Лондоном (Британія) та Нью-Йорком (США). Він має побити рекорд найтривалішого комерційного рейсу, який зараз складає 18 годин 30 хвилин і з'єднує Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті в американському штаті Нью-Джерсі з аеропортом Чангі в Сінгапурі.

Спеціально модифікований літак зможе здійснювати польоти на більші відстані завдяки додатковому центральному паливному баку в задній частині літака місткістю 20 000 літрів.

Перший із цих літаків із вже встановленими двигунами наразі знаходиться у французькій Тулузі. Незабаром будуть проведені остаточні наземні випробування, після чого він буде готовий до першого випробувального польоту.

Салон першого класу обладнають комфортними кріслами, що відкидаються, а також окремим ліжком.

У модернізованих літаках замість стандартних 300 передбачено 238 місць (шість люксів першого класу, 52 люкси бізнес-класу, 40 місць преміум-економ-класу та 140 місць економ-класу). Додатковим простором зможуть насолоджуватися не лише пасажири преміум-економ-класу, а й економ-класу.

