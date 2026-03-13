Відео
Україна
Проїзд у деяких маршрутках Києва дорожчає — на яких рейсах братимуть більше

Проїзд у деяких маршрутках Києва дорожчає — на яких рейсах братимуть більше

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 12:56
Ціна на проїзд в маршрутках Києва — де поїздка коштуватиме 20 грн
В Києві дорожчає проїзд в маршрутках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

У Києві з суботи, 14 березня, у частини маршрутних автобусів подорожчає проїзд. Пасажири сплачуватимуть на 5 гривень більше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на громадську організацію "Пасажири Києва".

Читайте також:

Скільки коштуватиме квиток 

Таким чином, на деяких рейсах квиток за одну поїздку буде коштувати 20 гривень замість 15 гривень.

У комунальному транспорті міста ціни на проїзд поки залишаються без змін.

На яких маршрутах здорожчає проїзд

Підтверджено, що нові тарифи запровадять на маршрутах:

  • №586; 
  • №200к;
  • №434;
  • №187;
  • №205;
  • №171.

Тіньовий ринок маршруток Києва — до 1 млрд доларів на рік 

Раніше ми писали, що ринок маршрутних перевезень у Києві може сягати одного мільярда доларів на рік. При цьому електротранспорт поступився маршруткам через фінансові інтереси.

Про це заявив експерт із держуправління у сфері містобудування та колишній заступник головного архітектора столиці Віктор Глеба в ефірі програми "Київський час".

Експерт Віктор Глеба стверджує, що валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.

"Мільярд доларів — це загальний оборот від перевезень. Він розподіляється в чорну, в темну", — заявив він.

Також експерт закликав поставити питання профільним посадовцям міської влади щодо контролю за цим ринком і прозорості фінансових потоків. 

Що ще варто знати українцям

В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА запевнили, що поки не планується півдищення тарифів у муніципальному транспорті — метро, трамваях, тролейбусах та автобусах.

Раніше ми розповідали, де в Україні найвищі ціни на проїзд у міських маршрутках. Як виявилося, не завжди залежать від площі міста та кількості населення. Найвища вартість проїзду у маршрутках у березні зафіксована у Львові та Харкові — 25 грн.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
