Ціна на проїзд в маршрутках Києва — де поїздка коштуватиме 20 грн

Проїзд у деяких маршрутках Києва дорожчає — на яких рейсах братимуть більше
У Києві з суботи, 14 березня, у частини маршрутних автобусів подорожчає проїзд. Пасажири сплачуватимуть на 5 гривень більше.
Скільки коштуватиме квиток
Таким чином, на деяких рейсах квиток за одну поїздку буде коштувати 20 гривень замість 15 гривень.
У комунальному транспорті міста ціни на проїзд поки залишаються без змін.
На яких маршрутах здорожчає проїзд
Підтверджено, що нові тарифи запровадять на маршрутах:
- №586;
- №200к;
- №434;
- №187;
- №205;
- №171.
Тіньовий ринок маршруток Києва — до 1 млрд доларів на рік
Раніше ми писали, що ринок маршрутних перевезень у Києві може сягати одного мільярда доларів на рік. При цьому електротранспорт поступився маршруткам через фінансові інтереси.
Про це заявив експерт із держуправління у сфері містобудування та колишній заступник головного архітектора столиці Віктор Глеба в ефірі програми "Київський час".
Експерт Віктор Глеба стверджує, що валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.
"Мільярд доларів — це загальний оборот від перевезень. Він розподіляється в чорну, в темну", — заявив він.
Також експерт закликав поставити питання профільним посадовцям міської влади щодо контролю за цим ринком і прозорості фінансових потоків.
Що ще варто знати українцям
В Департаменті транспортної інфраструктури КМДА запевнили, що поки не планується півдищення тарифів у муніципальному транспорті — метро, трамваях, тролейбусах та автобусах.
Раніше ми розповідали, де в Україні найвищі ціни на проїзд у міських маршрутках. Як виявилося, не завжди залежать від площі міста та кількості населення. Найвища вартість проїзду у маршрутках у березні зафіксована у Львові та Харкові — 25 грн.
