Главная Транспорт Проезд в маршрутках Киева подорожает — перечень маршрутов

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:56
Цена на проезд в маршрутках Киева — на каких рейсах поднимется
В Киеве дорожает проезд в маршрутках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В Киеве с субботы, 14 марта, часть маршрутных автобусов поднимет цену за проезд. Пассажиры будут платить на 5 гривен больше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Пассажиры Киева".

Читайте также:

Сколько будет стоить билет

Таким образом, на некоторых рейсах билет за одну поездку будет стоить 20 гривен вместо 15 гривен.

В коммунальном транспорте города цены на проезд пока остаются без изменений.

На каких маршрутах подорожает проезд

Подтверждено, что новые тарифы введут на маршрутах:

  • №586;
  • №200к;
  • №434;
  • №187;
  • №205;
  • №171.

Теневой рынок маршруток Киева — до 1 млрд долларов в год

Ранее мы писали, что рынок маршрутных перевозок в Киеве может достигать одного миллиарда долларов в год. При этом электротранспорт уступил маршруткам из-за финансовых интересов.

Об этом заявил эксперт по госуправлению в сфере градостроительства и бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба в эфире программы "Киевское время".

Эксперт Виктор Глеба утверждает, что валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.

"Миллиард долларов - это общий оборот от перевозок. Он распределяется в черную, в темную", — заявил он.

Также эксперт призвал задать вопросы профильным чиновникам городской власти относительно контроля за этим рынком и прозрачности финансовых потоков.

Что еще стоит знать украинцам

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заверили, что пока не планируется повышение тарифов в муниципальном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.

Ранее мы рассказывали, где в Украине самые высокие цены на проезд в городских маршрутках. Как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
