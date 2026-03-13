Цена на проезд в маршрутках Киева — на каких рейсах поднимется

Проезд в маршрутках Киева подорожает — перечень маршрутов
В Киеве с субботы, 14 марта, часть маршрутных автобусов поднимет цену за проезд. Пассажиры будут платить на 5 гривен больше.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Пассажиры Киева".
Сколько будет стоить билет
Таким образом, на некоторых рейсах билет за одну поездку будет стоить 20 гривен вместо 15 гривен.
В коммунальном транспорте города цены на проезд пока остаются без изменений.
На каких маршрутах подорожает проезд
Подтверждено, что новые тарифы введут на маршрутах:
- №586;
- №200к;
- №434;
- №187;
- №205;
- №171.
Теневой рынок маршруток Киева — до 1 млрд долларов в год
Ранее мы писали, что рынок маршрутных перевозок в Киеве может достигать одного миллиарда долларов в год. При этом электротранспорт уступил маршруткам из-за финансовых интересов.
Об этом заявил эксперт по госуправлению в сфере градостроительства и бывший заместитель главного архитектора столицы Виктор Глеба в эфире программы "Киевское время".
Эксперт Виктор Глеба утверждает, что валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.
"Миллиард долларов - это общий оборот от перевозок. Он распределяется в черную, в темную", — заявил он.
Также эксперт призвал задать вопросы профильным чиновникам городской власти относительно контроля за этим рынком и прозрачности финансовых потоков.
Что еще стоит знать украинцам
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заверили, что пока не планируется повышение тарифов в муниципальном транспорте — метро, трамваях, троллейбусах и автобусах.
Ранее мы рассказывали, где в Украине самые высокие цены на проезд в городских маршрутках. Как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.
Читайте Новини.LIVE!