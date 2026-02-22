Експерт заявив, що тіньовий оборот ринку маршруток у Києві може сягати 1 млрд доларів на рік

Фото: Кадр з відео, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Ринок маршрутних перевезень у Києві може сягати одного мільярда доларів на рік. При цьому електротранспорт поступився маршруткам через фінансові інтереси.

Про це заявив експерт із держуправління у сфері містобудування та колишній заступник головного архітектора столиці Віктор Глеба в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Електротранспорт проти маршруток

За словами Глеби, у більшості європейських міст саме трамвай є основою міських перевезень. Натомість у Києві значну частину пасажиропотоку обслуговують приватні маршрутки.

"Подивіться на Туреччину — там трамвай основна рушійна сила. Там може не бути метро, але є трамвай, який закриває 50% перевезень. Багато європейських країн мають сильну трамвайну мережу", — зазначив він.

Експерт поставив питання, чому в українській столиці електротранспорт поступився маршруткам.

"Чому у нас маршрутчики перемогли електротранспорт? Тому що це великі гроші", — сказав Віктор Глеба.

Чому кияни платять більше

Він звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці.

"Чому ви їдете за 15 гривень, якщо тариф 8? Тому що маршрутка їде, наприклад, з Боярки. Немає київського транспорту. Маршрутки приїжджають з усього Київського регіону", — пояснив експерт.

За його словами, приватні перевізники фактично заповнили нішу приміських перевезень, яка не була системно врегульована.

Оборот в 1 мільярд доларів

Експерт Віктор Глеба стверджує, що валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.

"Мільярд доларів — це загальний оборот від перевезень. Він розподіляється в чорну, в темну", — заявив він.

Також експерт закликав поставити питання профільним посадовцям міської влади щодо контролю за цим ринком і прозорості фінансових потоків, зокрема — команді мера Києва Віталій Кличка.

Що ще цікаво знати українцям

Водії з України закрили кадровий дефіцит транспорту в чеському місті Острава. Наразі у транспортній компанії чеського міста працюють 45 водіїв з України, що дозволило місту ліквідувати дефіцит кадрів в цій галузі. Більшість із них керують автобусами, ще частина — трамваями.

Першого українського водія-біженця підприємство прийняло на роботу у серпні 2022 року, коли місто відчувало гострий дефіцит кадрів. Відтоді кількість працівників з України зросла настільки, що всі вакантні місця вже зайняті.

Наразі всі водії оформлені за повноцінними трудовими договорами з соціальними гарантіями. У компанії зазначають, що мовний бар’єр більше не є проблемою — рівень чеської мови у українських працівників дозволяє їм безпечно виконувати роботу та спілкуватися з пасажирами.

Раніше ми писали, що в Україні ситуація, навпаки, досить важка. Дефіцит працівників у транспортній сфері прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція.

У Кабміні зазначають, що дефіцит уже впливає на щоденну роботу перевізників і інфраструктури, тому уряд уже працює над кількома напрямами. Серед них — перекваліфікація жінок на нові професії.

Також ми писали, що 80% перевізників України вже зникли. Перші місяці повномасштабного вторгнення принесли найбільш різкий обвал нових реєстрацій і хвилю закриттів ФОПів-перевізників. Особливо це було помітно в прифронтових та окупованих регіонах — Донеччині, Луганщині та інших територіях під постійними обстрілами.