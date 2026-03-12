Відео
Головна Транспорт У Києві піднімають ціни на проїзд — скільки доведеться платити

У Києві піднімають ціни на проїзд — скільки доведеться платити

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 13:28
Ціни на проїзд у маршрутках Києва — що зміниться у березні
В Києві дорожчає проїзд в маршрутках. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE.

На тлі різкого здорожчання пального в Києві починає підніматися вартість проїзду на маршрутках. Зокрема, вже за кілька днів планується підвищення ціни на один з рейсів на лівому березі столиці. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на громадську організацію "Пасажири Києва".

Скільки коштуватиме проїзд в маршрутках у Києві

Зазначається, що вже з 14 березня в Києві буде підвищено вартість проїзду на маршруті приватного перевізника №434. Пасажирам доведеться платити замість 15 вже 20 гривень.

У Києві піднімуть ціни на проїзд – скільки доведеться платити - фото 1
Вартість проїзду в маршрутках Києва 20 гривень. Фото: соцмережі

У міській маршрутці №556 проїзд здорожчав до 20 гривень у січні, проте згодом перевізник повернув стару ціну.

Громадська організація пов'язує зростання вартості проїзду із різким здорожчанням пального минулого тижня.

Востаннє київські перевізники піднімали плату проїзду з 10-12 до 15 гривень у травні 2022 року, з  того часу вартість пального зросла втричі.

Вони довго тримали ціну через те, що після підвищення проїзду кияни будуть їздити електричками та громадським транспортом.

"В збиток приватні перевізники працювати не будуть. Однак не підвищиться і якість послуг — містом продовжуватимуть їздити 20-річні Богдани без GPS-трекерів і електронного квитка, впровадження яких вже не перший рік саботує мерія", — йдеться в повідомленні.

В "Пасажирах Києва" додали, що тарифи на проїзд в комунальному транспорті є занадто низькими і влада міста мало б давно їх перегнути, щоб зменшити його дотаційність і вкладати більше коштів в його розвиток.

Раніше ми розповідали, де в Україні найвищі ціни на проїзд у міських маршрутках. Як виявилося, не завжди залежать від площі міста та кількості населення. Найвища вартість проїзду у маршрутках у березні зафіксована у Львові та Харкові — 25 грн.

Також експерт із держуправління у сфері містобудування звернув увагу на різницю між офіційним тарифом у комунальному транспорті та фактичною вартістю поїздки в маршрутці. 

За його підрахунками валовий дохід від маршрутних перевезень у столиці може становити близько мільярда доларів на рік.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
