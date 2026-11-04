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Головна Транспорт Одне з міст України має "легке метро", яке дивує туристів

Одне з міст України має "легке метро", яке дивує туристів

Ua ru
4 листопада 2026 08:37
Швидкісний трамвай в Кривому Розі: чим унікальний та вражає пасажирів
Швидкісний трамвай в Кривому Розі. Фото: Криворізька міська рада

У одному з великих на Дніпропетровщині під землею курсує легкий "метрополітен". У Кривому Розі їздять не потяги, а трамваї. Криворізький швидкісний трамвай — це єдина в Україні частково підземна позавулична швидкісна гібридна легкорейкова транспортна система.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Метро в Кривому Розі

За радянських часів метро будували лише у містах-мільйонниках. Втім, у Кривому Розі у 1970-х роках проживало близько 700 тисяч людей і влада міста почала замислюватись про розбудову підземки. 

У 1972 році харківським інститутом "УкркомунНДІпроект" було спроєктовано легкорейкову систему. Вона відповідає стандартам метрополітену, але при цьому його рейками курсують звичайні трамваї.

Будівництво підземки розпочали ще у 1972 році і до розпаду Союзу встигли звести дві черги, третя розбудувалася вже у незалежній Україні.

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На двох гілках, довжиною 18 км, було прокладено 4 маршрути. Легке метро в Кривому Розі нараховує одинадцять станцій, з яких чотири підземні, дві наземні, дві естакадні та три частково підземні.

Швидкість трамваю складає 50-60 кілометрів на годину, а на деяких перегонах він може розігнатися до 70 кілометрів на годину. Це на перегонах Мудряно-Вечірній бульвар та Сонячна-Індустріальна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проїзд тут коштує 2 гривні 50 копійок.Його можна оплатити жетоном або банківською карткою. А за картою "Криворіжця" проїзд безкоштовний.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також Новини.LIVE писали, яке метро вважають найменшим у світі. "Кармеліт" у Хайфі має лише шість станцій і один тунель завдовжки трохи більше 1,8 км, а поїздка між кінцевими займає близько восьми хвилин. Підземка працює шість днів на тиждень, а в суботу та святкові дні поїзди не курсують.

поїздки Кривий Ріг метро Дніпропетровська область громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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